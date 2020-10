Dass Manuel Neuer als fünfmaliger Welttorhüter ordentlich zupacken kann, ist allseits bekannt. Der gebürtige Gelsenkirchener, der in der Bundesliga in 156 Partien für den FC Schalke 04 zwischen den Pfosten stand, ehe er 2011 zum FC Bayern München wechselte, hat aber auch andere – verborgene – Talente.

„Wenn ich zu ihm gesagt habe, dass er im Keller etwas holen soll, wusste er immer, wo es steht. Er war sich für nichts zu schade und hat auch schon hinter der Theke gestanden und Bier gezapft“, erzählt Marko Tapalovic von seinem bislang prominentesten Gast in der 50-jährigen Historie des Restaurants Dubrovnik.

Gelsenkirchen: Manuel Neuer fachsimpelt im Restaurant Dubrovnik über Fußball

Sein Sohn Toni begleitete Neuer einst auf Schalke bei seinen ersten Schritten im Nachwuchs, seit der Spielzeit 2011/12 sorgt er als Torwarttrainer bei den Bayern für die richtige Form des Nationalkeepers. Beide verbindet eine enge Freundschaft – entsprechend eng ist daher auch das Verhältnis zu Marko Tapalovic.

Wann immer Neuer in der Stadt sei, komme er auf einen kleinen Abstecher in der Munckelstraße vorbei, berichtet der Restaurant-Inhaber. „Da wird natürlich ein bisschen über Fußball gefachsimpelt“, sagt der 80-Jährige.

Marko Tapalovic kannte am Anfang nur Schalke 04

Vor 50 Jahren, im Oktober 1970, eröffnete Tapalovic senior die Gaststätte in der Gelsenkirchener Altstadt. Damit erfüllte er sich den Traum von der Selbstständigkeit. Drei Jahre zuvor war der gelernte Gastronom aus Dubrovnik mit seiner inzwischen verstorbenen Frau ins Ruhrgebiet gekommen. Zuerst wollte er nur zwei Jahre bleiben, „ich wollte Geld verdienen, um mir eine Vesper kaufen zu können“, erklärt der dreifache Familienvater.

Das Restaurant Dubrovnik liegt in der Munckelstraße. Foto: Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Aus dem nur für kurze Zeit geplanten Aufenthalt wurde aber nichts. Tapalovic blieb bis heute im Revier, seine neue Heimat hat er ins Herz geschlossen. Nach Kroatien geht es für ihn nur einmal im Jahr in den Urlaub: „Ich kannte am Anfang nur Schalke 04, ich wusste nicht, dass der Verein aus Gelsenkirchen kommt. Die Menschen in der Stadt sind unheimlich freundlich. Hier ist es besser als zuhause in Kroatien.“

Dank eines Freundes ist er damals auf das Lokal und das in den Stockwerken darüber angesiedelte Hotel St. Petrus aufmerksam geworden. „Der Vorgänger wollte aufgeben, weil das Geschäft nicht gut lief. Das war die Chance für mich“, sagt Tapalovic: „Für Ausländer war es zu dieser Zeit sehr schwer, selbstständig zu sein. Aber es hat geklappt.“

Wegen Corona läuft das Geschäft nicht gut

Im Laufe der Jahre erweiterte er das kleine Restaurant, das für gute Balkanküche und internationale Spezialitäten bekannt ist, um einen Gesellschaftsraum und eine Terrasse. Er selbst mischt auch im fortgeschrittenen Alter noch tatkräftig im Tagesgeschäft mit. „Ich gehe Einkaufen, mache Besorgungen, stehe auch mal hinter der Theke oder bin an der Rezeption im Hotel. Ich mache alles ein bisschen“, sagt Tapalovic und lacht.

Doch das Lachen vergeht ihm schnell, wenn er an die vergangenen Monate zurückdenkt: „Corona hat uns schwer getroffen. Das Geschäft läuft nicht gut.“ Nach dem Lockdown im März habe er erst Anfang September wieder öffnen können. 60 statt 180 Plätze könne er unter Einhaltung aller Hygienevorschriften aktuell besetzen. Ans Aufgeben dachte er jedoch nie. „Was soll ich denn machen, ohne das Restaurant?“, fragt Tapalovic.

Wie lange er sich noch um die Gaststätte kümmern will? „Ich merke das Alter schon. Solange ich kann, soll es auch weitergehen. Wie lange das sein wird, weiß ich nicht.“ Nach seinem Rückzug aus dem aktiven Geschäft hat er einen Wunsch: „Ich hoffe, dass meine Kinder das Restaurant übernehmen und weiterführen.“ Dafür müsste sich Manuel Neuer wohl aber zuerst einen neuen Torwarttrainer suchen.