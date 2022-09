Weihnachtsmarkt Darum wird der Weihnachtsmarkt in Polsum erneut abgesagt

Gelsenkirchen/Marl-Polsum. Auch in diesem Jahr wird der beliebte Weihnachtsmarkt an der Grenze zu Gelsenkirchen nicht stattfinden. Diese Gründe nennen die Veranstalter.

Der Polsumer Weihnachtsmarkt ist einmal mehr abgesagt. Zum dritten Mal in Folge kann die größte Veranstaltung auf Marler Stadtgebiet und an der Grenze zum Gelsenkirchener Stadtnorden damit nicht stattfinden. Der Grund: Die coronabedingten Unwägbarkeiten dauern an und die steigenden Energiepreise kommen dazu.

„Es ist uns zu ungewiss“, sagt Klaus Heydasch aus dem Organisationsteam. „Die Coronazahlen gehen hoch, das sieht man ja auch im Umfeld des Oktoberfestes.“ Und auch, wenn man ganz so groß nicht ist, es ist schon eine Massenveranstaltung, die bis 2019 alljährlich von zahlreichen Ehrenamtlern im Dorfkern auf die Beine gestellt wurde. Rund 40.000 Besucher kamen zuletzt an nur einem Tag. In der Vergangenheit waren es auch schon mehr.

Mobile Spülmaschinen sind nicht zu bezahlen, sagt der Veranstalter

Coronabedingt hätte man, so Heydasch, zu jedem Getränkestand eine mobile „Hochleistungsspülmaschine“ aufbauen müssen. Also eine, die möglichst heiß und möglichst schnell Trinkgefäße spült und sterilisiert. Das jedoch kostet viel Energie. „Wir hatten früher Stromkosten von rund 6.000 Euro inklusive Installationskosten. Ist das nur 50 Prozent teurer, sind wir im Eimer – und mit einer solchen Steigerung muss man ja mindestens rechnen.“ Veranstalter nämlich kaufen Strom zu aktuellen Preisen ein, haben keine vertragliche Preisbindung. „In der Vergangenheit konnten wir gerade eben alle Kosten decken. Gelänge uns das nicht, wären viele Polsumer Vereine pleite.“ Daher gehe man dieses Risiko nicht ein.

Ob es, nach nunmehr drei Jahren Abstinenz, überhaupt die Chance gebe auf eine Wiederauferstehung des Polsumer Weihnachtsmarktes? „Auf jeden Fall“, versichert Heydasch. „Wir haben ein hochmotiviertes Team und sobald die Möglichkeit besteht, machen wir weiter.“

