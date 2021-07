Darum wächst eine Orchidee jetzt in Gelsenkirchen-Buer

Wilde Orchidee: An der Westerholter Straße in Gelsenkirchen-Buer, neben der Stephanuskirche, wächst der Stendelwurz.

Gelsenkirchen-Buer. Orchideen in Gelsenkirchen-Buer: An der Westerholter Straße wurde eine größere Zahl an besonderen Blumen entdeckt. Das muss man jetzt beachten.

Orchideen: Darunter stellt sich der Laie in der Regel opulente, farbenprächtige Blumen vor, die man in der Regel eher mit südlichen, tropischen Ländern assoziiert – oder mit dem heimischen botanischen Garten. Doch Orchideen wachsen auch in Gelsenkirchen: Bei Gelsendienste hat der Fund einer solchen Pflanze jetzt für große Freude gesorgt.

Im Begleitgrün der Westerholter Straße in Buer ist nämlich ein größeres Vorkommen einer heimischen Orchideenart entdeckt worden. Auf den Rasenflächen direkt vor der Stephanuskirche haben sich mehrere Exemplare der Sorte Stendelwurz selbst ausgesät.

Darum ist der Fund in Gelsenkirchen außergewöhnlich

„Der Fund ist Gelsendienste von einem Bürger gemeldet worden, wofür wir sehr dankbar sind“, so Detlef Müller, Abteilungsleiter beim Referat Umwelt der Stadt Gelsenkirchen. „Die Stendelwurz ist zwar in ihrem Bestand nicht gefährdet und wächst auch noch an einigen anderen Orten im Stadtgebiet, aber hierbei handelt es sich um das größte zusammenhängende Vorkommen, das uns in Gelsenkirchen bekannt ist.“

Anders als manche tropischen Verwandten mit ihrer opulenten Blütenpracht, ist die Stendelwurz eher unscheinbar. Je nach Standort wird die Pflanze rund einen halben Meter hoch und entwickelt Blütenstände mit weißen, rosa- oder lilafarbenen Einzelblüten.

Die Wiese wird vorerst nicht mehr gemäht

„Um die Orchideen zu schützen, werden wir die Rasenflächen im Bereich der Stephanuskirche erst wieder nach der Blüte und der Samenreife der Pflanzen in einigen Wochen mähen“, erläutert Gelsendienste Betriebsleiter Dr. Daniel Paulus. „Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, wenn das Gras dort deshalb in nächster Zeit höher als gewohnt wächst und freuen uns über die zusätzliche Biodiversität.“

Zudem wird darum gebeten, die Flächen nicht zu betreten und Hunde fernzuhalten. Wer jetzt allerdings schon die Vase für die Fensterbank aus dem Schrank holt, der seit gewarnt: Wie alle heimischen Orchideen ist die Stendelwurz geschützt und das Pflücken daher verboten. Die Blumen für die Vase holt man sich also besser aus dem Blumenladen.

