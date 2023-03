Darum heulen am Donnerstag in Gelsenkirchen die Sirenen

Zum Warntag am Donnerstag, 9. März, heulen überall in NRW um Punkt elf Uhr die Sirenen - auch in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Sirenen heulen und Handys machen ordentlich Lärm und vibrieren. Am Donnerstag ist wieder Warntag – in Gelsenkirchen und in ganz NRW.

Zum Warntag am Donnerstag, 9. März, heulen überall in NRW um Punkt elf Uhr die Sirenen - auch in Gelsenkirchen. Auch in diesem Jahr wird das neue Cell-Broadcast-System getestet. Das heißt, dass zusätzlich bei allen, die ein modernes Smartphone haben, eine Warnung direkt auf das Gerät gesendet wird. Beim bundesweiten Warntag im Dezember 2022 wurde das System bereits getestet.

Gelsenkirchener Sirenen heulen am Donnerstag ab 11 Uhr für Cell-Broadcast-Test auf

In diesem Jahr wird außerdem zentral aus dem Lagezentrum der Landesregierung das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst. Damit können alle Werbetafeln der Firma Ströer landesweit angesteuert werden. Mehr als 1.100 dieser „Stadtinformationsanlagen“ gibt es in den NRW-Städten, damit steht weitere Warnmöglichkeiten zur Verfügung. In der Gelsenkirchener Innenstadt steht beispielsweise direkt neben der Kirche St. Augustinus an der Ahstraße eine solche Werbetafel, auf der dann die Warnung erscheinen soll. Stadtweit sind nach Unternehmensangaben „rund 25 solcher Tafeln“ installiert.

„Beim letzten Warntag hat in Gelsenkirchen alles gut funktioniert“, sagt Melanie Meyrat-Stegner, Teamleiterin für den Katastrophen- und Zivilschutz in Gelsenkirchen. Für den Probetag richtet sich ihr Augenmerk vorwiegend auf das Funktionieren des Cell-Broadcast-System. Bei dem System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind – daher der Name „Cell Broadcast“.

39 Sirenen gibt es in Gelsenkirchen – zwei weitere Anlagen schon in Planung

Zu den aktuell 39 Sirenen auf Gelsenkirchener Stadtgebiet sollen der Feuerwehrfrau zufolge weitere folgen. Unter anderem machen es neue Wohnquartiere notwendig, weitere Bereiche abzudecken. „Das betrifft sowohl den Norden der Stadt als auch den Süden, die Planungen für zwei weitere Sirenenanlagen im Süden laufen bereits“, so Meyrat-Stegner.

Diese Grafik erklärt, welche Signale zu hören sind am Warntag und bei welchen Gefahren-Lagen die Sirenen eingesetzt werden, um die Bevölkerung zu warnen. Foto: Grafik: Starke / Funkegrafik

Der Warntag beginnt mit einem einmütigen Dauerton der Sirenen. Fünf Minuten später wird ab 11.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Bei einem echten Notfall wird so auf eine Gefahrenlage hingewiesen. Im Ernstfall wären dann die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, schnellstmöglich Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und das Radio einzuschalten. Nach einer fünfminütigen Pause schließt um 11.12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

So hören sich die akustischen Warntöne an

Die Warnung hört so so an: https://soundcloud.com/user-934145700/aufheulton

Die Entwarnung hört sich so an: https://soundcloud.com/user-934145700/bevoelkerungsalarm1

Bürgerinnen und Bürger können mit dem Mängelmelder GE-meldet unter der Rubrik „Sirenen-Probealarm“ mitteilen, wie gut oder schlecht die Warntöne der Sirenen zu hören waren. Den Mängelmelder gibt es als Handy-App und im Internet unter www.gelsenkirchen.de/gemeldet.

Die landes- und auch bundesweiten Warntage sind auch eine Reaktion auf die Starkregen-Katastrophe vom Juli 2021, bei der allein in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen starben. Die Flut hatte gravierende Mängel im Katastrophenwarnsystem offenbart. Als Reaktion darauf wurde beispielsweise das Cell-Broadcast-Warnsystem eingeführt.

