Darum fahren bald in Gelsenkirchen keine Busse und Bahnen

Gelsenkirchen Am Freitag, 2. Februar, müssen sich alle ÖPNV-Nutzer umstellen und nach Alternativen suchen. Das sind die Gründe für den Stillstand.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr n ganz NRW zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Hintergrund für die Protestaktion an diesem Freitag, 2. Februar, sind die laufenden Tarifverhandlungen für rund 30.000 Beschäftigte. Auch Gelsenkirchen ist betroffen: Die Straßenbahnen und Busse der Bogestra sowie die Busse der Vestischen werden an diesem Tag still stehen. Das teilten beide Nahverkehrsunternehmen nun der Öffentlichkeit mit.

Auch die Leitstelle der Vestischen wird am Freitag bestreikt

Am Freitag, 2. Februar, müssen die Busse der Vestischen, die auch für Teile des ÖPNV im Gelsenkirchener Stadtnorden zuständig sind, auf den Betriebshöfen in Herten und Bottrop stehen bleiben. Da unter anderem auch die Leitstelle des Nahverkehrsunternehmens bestreikt wird, könne die Vestische keinen sicheren Linienverkehr gewährleisten und lege deshalb den Betrieb für 24 Stunden still, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das gelte auch für Bedarfsverkehre wie Anruf-Sammeltaxis und Taxi-Busse. Wichtig für das Partyvolk und alle anderen Nachtschwärmer: Von Freitag auf Samstag werden auch keine Nacht-Expresse unterwegs sein. Mit sämtlichen Fahrten entfallen auch die Mobilitätsgarantie und das Pünktlichkeitsversprechen. Die Kunden-Center bleiben ebenfalls geschlossen. Ab Samstag, 3. Februar, sollen alle Busse dann wieder planmäßig fahren und die Kunden-Center ihren gewohnten Service anbieten, so die Vestische.

Mobilitätsgarantie und das Pünktlichkeitsversprechen entfallen

Die Bogestra wird als Folge des Warnstreiks ebenfalls am gesamten Freitag von Betriebsbeginn bis -ende ihre Fahrzeugflotte in den Hallen belassen müssen. Obwohl bis Dienstagnachmittag noch keine offizielle Mitteilung der Gewerkschaftsseite beim Unternehmen mit Sitz in Bochum eingetroffen war, scheint klar zu sein, dass an diesem Tag im gesamten Betriebsgebiet keine Bus- und Bahnfahrten möglich sein werden. Das könne auch für Fahrten von Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra gelten.

Aufgrund des Warnstreiks von Gewerkschaftsseite entfallen auch hier die Mobilitätsgarantie und das Pünktlichkeitsversprechen. Ebenfalls geschlossen sind an diesem Tag wohl die Kunden-Center der Bogestra in Buer und am Hauptbahnhof. Aus Sicherheitsgründen würden jedoch alle Betriebseinrichtungen sowie Tunnelanlagen bewacht. Infos erhalten Kunden am 2. Februar auch unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 6 50 40 30.

