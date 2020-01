Dank an OB Baranowski

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dank an OB Baranowski

An insgesamt vierzehn Terminen spielt die Neue Philharmonie Westfalen in diesem Jahr das Neujahrskonzert in verschiedenen Städten im Ruhrgebiet.

Markus Wallrafen bedankte sich öffentlich beim aus dem Amt scheidenden Oberbürgermeister Frank Baranowski. „Er hat unser Orchester immer unterstützt, Nachfolgerin oder Nachfolger wird sich daran messen müssen“.