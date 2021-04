Daniel Paulus leitet jetzt den Betrieb Gelsendienste

Gelsenkirchen. Der neue Mann an der Spitze von Gelsendienste in Gelsenkirchen kommt aus München. Daniel Paulus ist Doktor der Ingenieurwissenschaften.

Oberbürgermeisterin Karin Welge hat im Hans-Sachs-Haus den neuen Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsendienste der Stadt Gelsenkirchen, Daniel Paulus, begrüßt. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hatte Paulus nach dem Ausscheiden von Ulrich W. Husemann zum neuen Betriebsleiter bestellt.

Die OB betonte: „Ich freue mich, mit Herrn Dr. Paulus einen ausgewiesenen Fachmann mit langjähriger Erfahrung in der Branche in Gelsenkirchen begrüßen zu dürfen. Denn es sind ja für die Lebensqualität der Menschen in Gelsenkirchen so wichtige Aufgaben, die in diesem Bereich zu erledigen sind – von der Sauberkeit im öffentlichen Raum bis zur Stadtbildpflege.“

Doktor der Ingenieurwissenschaften war zuletzt in München tätig

Der 1982 geborene Paulus studierte Maschinenwesen und der Betriebswirtschaft an der Technischen Universität München mit Auslandsaufenthalten in den USA und der Schweiz, schloss 2007 als Diplom-Ingenieur ab, 2013 ergänzt durch den Doktortitel der Ingenieurwissenschaften.

„Mitwirken an einem lebenswerten und ökologischen städtischen Umfeld“

Über Stationen in der Forschung sowie der Strategie- und Nachhaltigkeitsberatung mit dem Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft kam er zum Abfallwirtschaftsbetrieb München. Dort war er in den letzten Jahren in der Unternehmensleitung für den Bereich Entsorgungsdienstleistungen mit rund 1.000 Mitarbeitenden verantwortlich. Daniel Paulus sieht „gerade kommunale Betriebe zukünftig noch stärker als bisher gefragt, an der Gestaltung eines lebenswerten und ökologischen städtischen Umfelds mitzuwirken.“ Er freue sich auf die Arbeit bei Gelsendienste.

