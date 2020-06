Fußball am PC (Symbolbild) ersetzt „Das ganz andere Fußball-Turnier“ (Daganfutu), das seit zehn Jahren auf der Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen für einen guten Zweck ausgetragen wird. Dieses Mal kämpfen Mädchen und Jungen am PC um Tore und Platzierungen.