Dafür spenden diese Gelsenkirchener Kinder ihr Taschengeld

Gelsenkirchen-Buer/Erle. Schüler der Gesamtschule Erle haben jetzt 500 Euro für die Aktion „Wunschbaum“ gespendet. Das Geld ist für arme Kinder in Gelsenkirchen bestimmt.

Die Aktion „Wunschbaum“ hat schon Tradition in Gelsenkirchen-Buer. Carola Theiß hatte die Adventsaktion einst in ihrem Geschäft „CT Lederwaren“ ins Leben gerufen, als sie 2017 das Geschäft aufgab, trat Nachbarin Sigrun Müller vom Modegeschäft „Hoch Drei“ in ihre Fußstapfen. Jetzt erhielt die Aktion eine unerwartete Spende.

Der „Wunschbaum“ soll dafür sorgen, dass auch Kinder aus weniger begüterten Familien Weihnachtsgeschenke unter dem Baum liegen haben. Zu Beginn der Adventszeit hatte Sigrun Müller einen Weihnachtsbaum in ihrem Laden aufgestellt, an dem Zettel mit Geschenkwünschen hingen. Diese stammten von Kindern aus der katholischen Gemeinde St. Urbanus – die Caritas hatte die Wünsche gesammelt. Wer wollte, konnte sich einen der anonymisierten Zettel vom Baum nehmen, den Wunsch erfüllen und das Geschenk wieder im Laden abgeben. Mitarbeiter der Gemeinde sorgen dann dafür, dass das Geschenk zu Weihnachten unter dem richtigen Baum landet.

Darum entschieden sich die Gelsenkirchener Kinder für die Spende

„Schon nach zehn Tagen war der Baum leer“, freute sich Sigrun Müller, „und alle Geschenke waren verteilt. Doch dann gab es noch Unterstützung von unerwarteter Seite: Die Schülerinnen und Schüler der AG „Jung trifft Alt“ der Gesamtschule Erle griffen tief in ihre Taschengeldkasse und spendeten noch einmal 500 Euro für den „Wunschbaum“. Am Montagmorgen übergaben die Kinder den Scheck an Sigrun Müller.

„Ich habe den Kindern von der Aktion berichtet“, erklärt Gerhard Kitza, der die AG leitet. „Als sie hörten, wie bescheiden die Wünsche waren – ein Junge etwa hatte sich lediglich neue Buntstifte gewünscht – beschlossen sie spontan, Geld zu sammeln.“ Zum Teil kamen die Spenden aus dem eigenen Taschengeld, zum Teil sammelten sie auch bei Freunden und Verwandten: „Hast Du mal einen Euro für die armen Kinder in der Stadt“, lautete die Botschaft, die offenbar ankam.

So kamen 500 Euro zusammen, die Sigrun Müller auf dem Schulhof der Gesamtschule entgegennahm. Das Geld wird sie an die Urbanus-Gemeinde weiterleiten, dort sollen die Geschenkpakete für die Kinder entsprechend vergrößert werden.

