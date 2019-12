CVJM Gelsenkirchen lädt an Heiligabend Alleinstehende ein

Einsamkeit hat viele Gründe. Verlust des Partners, Trennung, frisch zugezogen, obdachlos oder gestrandet. Gerade am Heiligen Abend sollte aber niemand alleine sein, ist eine Begleitung besonders wichtig. Der Christliche Verein Junger Menschen in Gelsenkirchen bietet daher auch in diesem Jahr am Heiligen Abend eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende an.

Um 19 Uhr öffnet der CVJM die Türen zum festlich geschmückten Saal in der Bokermühlstraße 22. Eingelassen wird absolut jeder, der kommt. Alkohol im Gepäck ist das Einzige, was hier tabu ist. Viele Besucher kommen schon seit Jahren, auch wenn sich ihre persönliche Situation mittlerweile stark verändert hat. Aber es kommen auch jedes Jahr neue Gäste zu der Feier. Auch aufseiten des Veranstalters gibt es Helfer, die teilweise seit 50 Jahren jedes Jahr dabei sind.

„Niemand geht mit leeren Händen“

Unterstützung bekommt das Team aber auch von außen. Die Frage, warum sie das tun, beantworten die Helfer ganz einfach: „Die Dankbarkeit der Menschen ist unser größter Lohn.“ Jedes Jahr nehmen 120 bis 150 Gäste das Angebot wahr, gemeinsam Weihnachten zu feiern, gemeinsam zu essen, Weihnachtslieder zu singen, die Weihnachtsgeschichte zu hören und beschenkt zu werden. Niemand geht mit leeren Händen, jeder bekommt eine kleine Tüte mit Obst, Süßigkeiten und einem nützlichen Geschenk. „Das Einzugsgebiet dieser Feier ist mittlerweile recht groß, so bieten wir nach der Veranstaltung einen Busservice an, der unsere Gäste wieder in ihre Stadtteile bringt,“ erklärt Ralf Keddigkeit, einer der Helfer und Organisatoren.

Unterstützung der lokalen Sponsoren ist unverzichtbar

Der Saal ist dekoriert, der Baum geschmückt, die Pakete gepackt. Am Heiligabend müssen „nur“ noch die 500 Brötchenhälften geschmiert, der Kartoffelsalat portioniert und die Würstchen zubereitet werden. „Ohne die Unterstützung lokaler Sponsoren wäre uns als rein ehrenamtlicher Organisation das alles nicht möglich.“ so Ralf Keddigkeit. „So schließen wir unsere Sponsoren in den Dank an unsere vielen Helfer mit ein.“