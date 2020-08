CSD in Gelsenkirchen: Mini-Demo gegen Diskriminierung

Mit einem Umzug und einer Kundgebung in der Gelsenkirchener Innenstadt wird am Samstag, 8. August, gegen Diskriminierung demonstriert. Hier ein Bild vom CSD (Symbolbild) in Düsseldorf - jetzt sind wegen Corona solche Großveranstaltungen nicht möglich, im Mini-Format mit Maske und Abstand aber schon.

Gelsenkirchen-Altstadt. Mit einem Umzug und einer Kundgebung in der Gelsenkirchener Innenstadt wird am Samstag, 8. August, gegen Diskriminierung demonstriert.

Nach Absagen im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie lädt das Jugendzentrum Together Gelsenkirchen (Wildenbruchstraße 13) zum "stadtersten politischen Christopher Street Day" (CSD) in Gelsenkirchen ein. Start der Demonstration ist am Samstag, 8. August, um 11 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in der Altstadt. Sie endet mit einer Kundgebung auf dem Heinrich-König-Platz.

Ziel: Vielfalt sichtbar machen, Vorurteile abbauen, Diskriminierung beenden

Den Veranstaltern geht es darum, auf die Situation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und intersexuellen Menschen aufmerksam zu machen. Oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt, sollen Vielfalt sichtbar und Vorurteile abgebaut werden. Die Kneipe „Rosi“ (Weberstraße 18) lädt ab 12.30 Uhr die Teilnehmenden ein, dort den Tag bei einem kühlen Getränk entspannt ausklingen zu lassen. Derartige Mini-CSD-Tage hat es neben Gelsenkirchen auch in Issum, Moers und Dinslaken gegeben.

Maskenpflicht und Abstandsregeln sind einzuhalten

Um Demonstrierende und Passanten zu schützen, werden Teilnehmer gebeten, sich vorab bei der entsprechenden Facebook-Veranstaltung anzumelden, weil es nur eine begrenzte Platzanzahl gibt. Maskenpflicht und Abstandsregeln sind sowohl beim Umzug als auch bei der Kundgebung einzuhalten. Informationen und Kontaktmöglichkeiten: www.svls.de

Hintergrund: Ein Mal im Jahr findet weltweit in vielen Großstädten der Christopher Street Day (CSD) statt - ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag zugleich von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen. An diesem Tag wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert. Und gleichzeitig das gefeiert, was bereits erreicht wurde. Vielfach ist es ein Spektakel mit abertausenden Teilnehmern und Zuschauern - wegen der Corona-Pandemie sind derzeitige Veranstaltungen aber nicht möglich.

