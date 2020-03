Coronavirus: Wie Jobcenter und Arbeitsagentur jetzt arbeiten

Die Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen lässt Publikumsverkehr nur noch in Notfällen zu. Die Ausbreitung des Coronavirus soll eingedämmt werden. Zahlungen laufen aber weiter.

Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus führt zu immer weitreichenderen Einschränkungen im öffentlichen Leben. Jetzt haben das Gelsenkirchener Jobcenter (IAG) und die hiesige Agentur für Arbeit reagiert. Publikumsverkehr ist nur noch in Notfällen möglich. Das gilt für alle Standorte. Eine Übersicht.

Kundenverkehr ist für beide Einrichtungen ab Dienstag, 17. März 2020, bis auf weiteres nur noch telefonisch, per E-Mail oder Hausbriefkasten möglich. „Wir möchten unsere Beschäftigten wie unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich schützen“, sagten Sprecher beider Behörden auf Anfrage dieser Zeitung. Deshalb ist der persönliche Kontakt nur noch in Notfällen nach telefonischer Absprache möglich. Sowohl Jobcenter als auch Arbeitsagentur betonen, dass gleichzeitig die Zahlung von Geldleistungen sichergestellt ist.

Persönliche Termin entfallen folgenlos, sie brauchen nicht abgesagt zu werden. Neuanträge oder Weiterbewilligungsanträge können in die Hausbriefkästen der Standorte eingeworfen oder online eingereicht werden. Im Falle des Jobcenters nutzen Kunden die Adresse www.iag-gelsenkirchen.de, für die Arbeitsagentur steht die Adresse www.arbeitsagentur.de/eServices zur Verfügung.

Mehr als drei Dutzend Kräfte für die Telefonarbeit

Beide Behörden haben oder werden die technischen Voraussetzung (ge)schaffen, um Telefonanfragen zu klären. Beim Jobcenter (IAG) werden 30 zusätzliche Kräfte dafür eingesetzt, in der Summe sind es dann 45. In ähnlichen Dimensionen wird das auch die Arbeitsagentur machen, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Das Jobcenter ist unter der Rufnummer0209 605 090 zu erreichen, die Arbeitsagentur will zur 0800 4555500 „zusätzliche Sammelnummern einrichten“ und spätestens am Dienstag bekannt geben.

Unternehmen, die von erheblichen Arbeitsausfällen durch das Corona-Virus betroffen sind, empfiehlt das Jobcenter den telefonischen Kontakt zum IAG-Arbeitgeberservice unter 0209 60509 100 aufzunehmen, der bei Informations- oder Beratungsbedarf zum Kurzarbeitergeld unterstützt. Die Bearbeitung und Bewilligung von Kurzarbeitergeld für Arbeitgeber erfolgt ausschließlich durch die Arbeitsagentur. Kontakt unter: 0800 4 555520.

Beide Behörden haben angekündigt, auf ihren Internetseiten fortlaufend aktuelle Informationen bereitzustellen: https://www.iag-gelsenkirchen.de/ und https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/gelsenkirchen/startseite

Die Kontaktdaten des Jobcenters (IAG):

Rufnummer: 0209 605 090

E-Mail: jobcenter-gelsenkirchen@jobcenter-ge.de

Internet: www.iag-gelsenkirchen.de (Kontaktformular)

Die Kontaktdaten der Agentur für Arbeit:

Rufnummer: 0800 4555500

Anträge auf Arbeitslosengeld: https://www.arbeitsagentur.de/eservices

Weiterbewilligungsanträge für die Grundsicherung: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2