Man hätte es sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, was gerade alles passiert. Oder besser gesagt: was alles nicht passiert. Schulen geschlossen, Kitas dicht, alle Veranstaltungen abgesagt oder mindestens verschoben. Auf den Straßen, in den Geschäften, in den Restaurants ist spürbar weniger los.

Gelsenkirchen scheint fast stillzustehen. Und keiner kann heute sagen, für wie lange.

Das klingt zunächst alles sehr negativ, weil es soweit entfernt ist von dem, was wir gewohnt sind – ein Leben fernab der Normalität. All das, was diese Stadt ausmacht, hat gerade mal Pause: vor allem das großzügige und abwechslungsreiche Kulturprogramm. Was kann man sonst an einem Wochenende nicht alles machen in dieser Stadt? Und jetzt? Sollte man am besten die Vorzüge der eigenen vier Wände genießen. Sozialkontakte vermeiden, lautet die Devise.

Gelsenkirchen hat die Corona-Krise insgesamt gut im Griff

Was trotzdem positiv ist: dass die meisten Menschen die Notwendigkeit der Maßnahmen eingesehen haben. Die Entscheidung, alle Veranstaltungen zu verbieten, wie Gelsenkirchen es am Freitag getan hat, fällt keiner Stadt leicht. Zumal es das in dieser Form noch nie gegeben hat. Was auch heißt: Eine umfassende Vorbereitung auf diese Situation war für niemanden möglich. Deshalb sollte man etwas nachsichtig umgehen mit Ärzten, Krankenhäusern und Verantwortlichen bei der Stadt. In solch einer Krise läuft nicht alles wie am Schnürchen. Unterm Strich muss man bis jetzt aber sagen: Die Stadt hat die Corona-Krise insgesamt gut im Griff.

Es darf als sicher angenommen werden, dass es sich bei allen Verboten und Absagen ausschließlich um vorübergehende Maßnahmen handelt. Es darf aber ebenso befürchtet werden, dass nicht alle endlos Zeit haben, auf den Wiedereinzug der Normalität zu warten. Cafés, Restaurants, Reisebüros – die wenigsten werden ohne nennenswerten Umsatz etliche Wochen überleben können. Das Thema Corona und seine Nachwehen wird uns also wohl noch länger beschäftigen.

Passen Sie auf sich auf und vor allem: Bleiben Sie gesund!