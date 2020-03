Coronavirus: Vierter Krankheitsfall in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen gibt es einen vierten bestätigten Coronavirus-Fall. Der Patient befindet sich in häuslicher Quarantäne, er wurde am vergangenen Montag getestet (Symbolbild).

Einen weiteren Coronavirus-Fall meldet die Stadt Gelsenkirchen. Damit ist die Zahl der bestätigten Erkrankungen von drei auf vier gestiegen.

„Bei der erkrankten Person handelt es sich um einen Mann“, sagte Klaus Mika, Leiter des Gesundheitsamtes Gelsenkirchen. Der Krankheitsverlauf sei bislang völlig unproblematisch. „Der Mann zeigt noch keine Symptome.“

Vierter Erkrankter gehört nicht zu einer Risikogruppe

Wie auch die drei anderen an Covid-19 erkrankten Menschen in Gelsenkirchen, befindet sich der Mann in häuslicher Quarantäne. Am vergangenen Montag ist er getestet worden, kurz danach stand das Ergebnis fest. Wie Gesundheitsamtsleiter Klaus Mika weiter mitteilte, gehört der Mann ebenso wie die drei anderen Patienten nicht zu einer Risikogruppe – ist also nicht älter als 60 Jahre alt und hat auch keine Vorerkrankung, die die Gefahr eines schweren Verlaufs erhöhen könnte: Dazu gehören Lungenkrankheiten wie COPD (chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen), Diabetes, Herzkreislauferkrankungen (Herzklappenfehler, Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit), Autoimmunerkrankungen (Multiple Sklerose, Asthma, Rheuma) oder etwa auch chronisch-entzündlichen Darmkrankheiten (Morbus Crohn).



Die drei anderen Infizierten weisen bislang nur leichte bis mittelschwere Symptome auf.



Aufenthaltsorte der jüngeren Vergangenheit sind bekannt

Wie das Gesundheitsamt sagte, seien die jüngsten Aufenthaltsorte des vierten Erkrankten bekannt, ob er in einem der Risikogebiete wie etwa Italien gewesen ist, blieb allerdings unklar. „Aus Datenschutzgründen können wir solche Dinge nicht mitteilen“, so Mika weiter. Das Amt und die Mitarbeiter konzentrieren sich darauf, alle Kontaktpersonen zu ermitteln. Offen blieb aus besagtem Grund außerdem, ob der Gelsenkirchener allein in einem Haushalt wohnt.