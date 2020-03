Coronavirus: Stadt schaltet ab Montag Hotline für Eltern

Gelsenkirchen. Coronavirus: Die Stadt Gelsenkirchen schaltet ab Montag eine Hotline für alle Eltern, die von den Kita- und Schulschließungen betroffen sind.

Seit dem Ende der vergangenen Woche ist klar: Auch die Schulen und Kindertageseinrichtungen in Gelsenkirchen bleiben ab Montag, 16. März geschlossen. Für alle Fragen rund um diese Schließung wird die Stadt jetzt einen besonderen, weil notwendigen Service anbieten: Ab Montag, 16. März, wird die Verwaltung eine Telefon-Hotline schalten.

Gelsenkirchen: Gemeinsames Verfahren zur Notbetreuung vereinbart

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Entscheidung waren alle Kita-Träger aus Gelsenkirchen am Samstagvormittag zu Gesprächen zusammen. Dabei hatten die Beteiligten ein gemeinsames Verfahren vereinbart, mit dem eine Notbetreuung für die Kinder sicher gestellt werden soll, deren Eltern zu in den von der NRW-Landesregierung genannten „systemrelevanten Berufen“ tätig sind und über keine anderen Betreuungsmöglichkeiten verfügen. Diese Notbetreuung soll nicht zentral, sondern jeder einzelnen Kita vorbehalten sein, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Seitens der Stadt heißt es außerdem: „Einen Anspruch auf diese Kinderbetreuung haben nur Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und weiteres Personal, das notwendig ist, um intensivpflichtige Menschen zu behandeln, sowie Eltern, die in Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer wichtiger Infrastruktur arbeiten, etwa bei der Justiz und in Justizvollzugsanstalten, bei der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten oder beim Katastrophenschutz.“ Und weiter: „Auch von diesen Berufsgruppen kann die Betreuung nur in Anspruch genommen werden, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit organisiert werden kann.“

Gelsenkirchen: Eltern benötigen für Notbetreuung Bescheinigung des Arbeitgebers

Bei den Schulen sei das Vorgehen ähnlich: Jede Schule wird als Anlaufstelle für eine Notbetreuung offen sein. Am Montag, 16., und Dienstag, 17., wird dies noch für alle Schüler gelten, ab Mittwoch, 18. März, nur für solche, deren Eltern zu den genannten Berufsgruppen gehören und die keine anderweitige Betreuung sicherstellen können.

Wichtig sowohl bei Schul- als auch bei Kindergartenkindern: Um die Notbetreuung in Anspruch nehmen zu können, benötigen die Eltern eine Bescheinigung des Arbeitgebers, dass ihre Anwesenheit im Betrieb zwingend erforderlich ist. Der Vordruck kann auf der Homepage der Stadt heruntergeladen werden, er liegt aber auch ab Montagfrüh bei allen Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen und auch den Trägern vor.

Eltern-Information der Stadt zur aktuellen Situation wird verteilt

Die Stadt will zusätzlich zur Hotline eine Eltern-Information in verschiedenen Sprachen zur aktuellen Situation und auch zum Hintergrund der Maßnahmen verteilen.

Die Hotline ist montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr unter der Nummer 0209/ 169-9222 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Stadt: gelsenkirchen.de/corona