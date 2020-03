Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen gilt ab Samstag ein Ansammlungsverbot für mehr als zwei Menschen. Es gibt Ausnahmen. Bei Zuwiderhandlung ist sogar Haft möglich.

Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen unter freiem Himmel sind in Gelsenkirchen ab Samstag, 21. März, untersagt. Das teilt die Stadt Gelsenkirchen mit und reagiert damit auf die teilweise schleppende Umsetzung der bisherigen Verfügung durch einige Personen.

Oberbürgermeister Frank Baranowski: „Ich habe es ja bereits am Dienstag angekündigt und nun stehen wir vor dem entscheidenden Wochenende, um das Risiko und die Bedrohung für uns alle noch beherrschen zu können.

Leider haben die Dimensionen noch immer nicht alle verstanden. Darum war es unvermeidlich, dieses Ansammlungsverbot heute auszusprechen. Bitte beachten Sie es unbedingt. Alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener müssen jetzt solidarisch und verantwortungsbewusst sein. Aus Solidarität und Verantwortungsbewusstsein für uns alle.“

Ansammlungsverbot in Gelsenkirchen: Was noch erlaubt ist

Weiterhin erlaubt sind Personengruppen die miteinander in ständiger häuslicher Gemeinschaft miteinander leben und unter derselben Anschrift gemeldet sind wie etwa Familien oder ständige Wohngemeinschaften.

Nicht untersagt sind den Angaben zufolge unvermeidbare Zusammenkünfte bei der Erledigung von Besorgungen zur Deckung des täglichen Bedarfs. Kommt es zum Beispiel zu Warteschlangen vor Lebensmittelmärkten, soll man darauf achten, dass ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den jeweiligen Personen und die Hygienemaßnahmen nach den Vorgaben des Robert Koch-Institutes eingehalten werden. Möglich sind, so die Stadt, weiterhin Zusammenkünfte, die aus zwingenden beruflichen Gründen oder aus Anlass von Eheschließungen oder Bestattungen erfolgen.

Neue Regelung gilt vorerst bis zum 5. April

Bei Verstößen gegen diese Regelungen können zuständige und befugte Amtsträger unmittelbaren Zwang anwenden. Bei Zuwiderhandlungen sind Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder Geldstrafen möglich. Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 5. April.

Zur aktuellen Krise rund um das Coronavirus hat sich Baranowski am Freitag auch in einem Interview mit unserer Redaktion geäußert. Auch hier appellierte er noch einmal an die Gelsenkirchener Bürger: „Folgt den Anweisungen, bleibt freiwillig zu Hause! Geschieht das nicht, kann es schnell passieren, dass wirklich drastische Maßnahmen beschlossen werden müssen. Das würde ich gerne vermeiden.“

