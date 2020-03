Sparkasse Gelsenkirchen und Volksbank schließen Filialen

Gelsenkirchen Sowohl die Sparkasse Gelsenkirchen als auch die Volksbank Ruhr schließen einige Filialen für den Kundenbetrieb. Es geht um Infektionsschutz.

Die Sparkasse Gelsenkirchen wird vom kommenden Dienstag, 24. März, an wegen der Corona-Epidemie nur noch zwölf der insgesamt 23 Geschäftsstellen für Kunden öffnen. Unabhängig davon stehen alle SB-Angebote wie gewohnt an allen Standorten zur Verfügung. Angesichts der voranschreitenden Corona-Krise sei dieser Schritt aus Sicht der Sparkasse unverzichtbar, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen, aber auch, um ihren wichtigen Infrastruktur-Auftrag zu erfüllen. Den Gelsenkirchenern stünden weiter alle wesentlichen Finanzdienstleistungen zur Verfügung, betont das Geldinstitut.

Fünf Sparkassen-Filialen haben durchgehend geöffnet

Allerdings gilt nach wie vor der Appell an die Kunden, die Geschäftsstellen nur bei nicht verschiebbaren und nicht telefonisch zu klärenden Fragen aufzusuchen. Auch die Mitarbeiter der vorübergehend geschlossenen Geschäftsstellen sind weiter telefonisch erreichbar. Der Zugang zu einem Schrankfach ist dort nach telefonischer Vereinbarung möglich. Die Briefkästen für Überweisungen werden weiterhin geleert.

Die elf geschlossenen Filialen ab Dienstag sind: Berger Feld, Surkampstr. 62; Buer-Hugo,

Horster Str. 126; Bulmke, Hüttenstr. 59; Erle-Middelich, Cranger Str. 143; Feldmark, Feldmarkstr. 122; Haverkamp, Bickernstr. 115; Heßler, Kanzlerstr. 27a; Horst-Süd, Markenstr. 7; Schaffrath, Stegemannsweg 95; Schalke, Grillostr. 55 und Scholven, Feldhauser Str. 151. Die Hauptstellen am Neumarkt und in Buer an der Nienhofstraße, die Filialen in Horst (Essener Str. 7), in Erle (Cranger Str.271) und in Rotthausen (Steeler Str. 103) bleiben in dieser Zeit durchgehend geöffnet.

Auch die Volksbank reduziert den Filialbetrieb

Auch die Volksbank Ruhr reduziert ihren Filialbetrieb mit Kundenkontakt aus Gründen den Infektionsschutzes, und zwar ab Mittwoch, 25. März. Geöffnet sind dann auf Gelsenkirchener Stadtgebiet nur noch die Hauptstelle Buer am Goldbergplatz 2-4 sowie die Niederlassung Gelsenkirchen an der Kirchstraße 1.

„Die Beurteilung der Lage durch unseren Krisenstab hat zu dieser Entscheidung geführt. Immer weniger Kunden

suchen unsere Filialen auf und wir rechnen mit einer weiter deutlich abnehmenden Kundenfrequenz in den betroffenen Standorten. Durch die Reduzierung des Filialbetriebs wollen wir die gewonnenen Personalkapazitäten nutzen, um in einem möglichen Infektionsfall schnell personelle Engpässe auszugleichen. Oberste Priorität hat

immer die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter“, sagte Vorstand Dr. Peter Bottermann. Die Automaten für Bargeld und SB_Service stehen unverändert rund um die Uhr zur Verfügung. Die Briefkästen in den Filialen werden werktäglich geleert.

Volksbank rät zu kontaktlosen Bezahlverfahren

Das Kundendialog-Center (KDC) bleibt montags bis freitags von 8 Uhr bis 19 Uhr telefonisch unter 0209 385-0 erreichbar. Hier können Kunden, die an ihr Bankschließfach in geschlossenen Filialen wollen, auch Termine dafür vereinbaren. Um die Ansteckungsgefahr bei Bezahlvorgängen zu minimieren, empfiehlt die Volksbank die Nutzung der Kontaktlos-Funktionen der Girocard, der Kreditkarte oder über die Handy-Bezahlfunktion. Auch die Bezahlung von kleinen Beträgen per Kwitt, z. B. bei nachbarschaftlichen Besorgungen hilft, die Zahlung schnell, sicher und kontaktlos auszutauschen. Informationen zur Freischaltung dieser Services erhalten Kunden telefonisch im KDC.

