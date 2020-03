Coronavirus: In Gelsenkirchen ist es seit dem Verbot ruhiger

Gelsenkirchen. Oberbürgermeister und Krisenstableiterin in Gelsenkirchen appellieren erneut an die Bürger: Bleibt zuhause! Die ersten 36 Stunden waren ruhiger.

Unmittelbar nach der Ankündigung der weiteren Verschärfungen des öffentlichen Lebens in Deutschland hat sich am Sonntagnachmittag der Gelsenkirchener Krisenstab getroffen. Das jetzt landesweit ausgesprochene Kontaktverbot für Gruppen ab zwei Personen gilt in Gelsenkirchen bereits seit Samstag 0 Uhr.„Unsere Stadt und das ganze Land befinden sich in einer nie dagewesenen Situation. Wir müssen alles tun, um Leben zu retten“, so Oberbürgermeister Frank Baranowski.

Ruhiger seit Inkrafttreten des Verbotes

Er appelliert erneut an die Bürgerinnen und Bürger, das Kontaktverbot unbedingt zu beachten: „Wir müssen alles dafür tun, die Infektionskurve flach zu halten. Da müssen alle mitziehen. Da müssen wir alle eng zusammenhalten und weiter solidarisch sein!“Der Krisenstab zog am Sonntag auch eine Bilanz des seit bereits seit Samstag 0 Uhr geltenden strengen Ansammlungsverbotes in Gelsenkirchen. „Der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei haben gemeldet, dass es in der Stadt in den letzten 36 Stunden deutlich ruhiger war. Dafür möchte ich mich bei allen Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern bedanken. Machen Sie weiter so. Passen Sie auf sich und alle anderen auf“, so der Oberbürgermeister weiter.

Krisenstab trifft sich täglich an der Feuerwache

Der Gelsenkirchener Krisenstab trifft sich täglich in der zentralen Feuerwache an der Seestraße. „Die Lage wird rund um die Uhr immer wieder neu bewertet und die Maßnahmen angepasst. Wir stehen im engen Austausch mit allen für die Infrastruktur wichtigen Kräften, gleichen Informationen ab, bewerten die personelle Aufstellung. Natürlich sind Rettungsdienste, Krankenhäuser und Polizei immer mit im Boot. Gerade das Gesundheitswesen braucht jetzt Unterstützung und die unter den gegebenen Rahmenbedingungen bestmöglichen Bedingungen, um der Pandemie zu begegnen. Wir tun alles, um in Gelsenkirchen die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Das wird nur funktionieren, wenn wir soziale Kontakte, soweit es geht, vermeiden“, so Karin Welge, Stadtdirektorin und Leiterin des Krisenstabs. Und sie betont zum Schluss noch einmal: „Im Namen des Krisenstabs und der Stadt Gelsenkirchen bitte ich Sie, uns zu unterstützen: Bleiben Sie zu Hause!“