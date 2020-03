Coronavirus: Gelsenkirchens Krankenhäuser ändern Besuchszeit

Wer einen Angehörigen im St. Marienhospital in Gelsenkirchen-Buer besuchen möchte, sollte auf die geänderten Besuchszeiten achten.

Gelsenkirchen. Vorsichtsmaßnahme: Das Marienhospital und das St. Marienhospital in Gelsenkirchen ändern ihre Besuchszeiten. Nur enge Verwandte sollen kommen.

Die Krankenhäuser der Gelsenkirchener St. Augustinus GmbH haben auf das sich weiter ausbreitende Coronavirus reagiert und die Besuchszeiten geändert. Bereits seit dem vergangenen Freitag werden Besucher gebeten, nur noch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ihre Angehörigen im Marienhospital in Ückendorf und im St. Marienhospital in Buer zu besuchen.

Die Krankenhäuser bitten außerdem darum, die Zahl der Besucher soweit wie möglich zu begrenzen: Nur der engste Familienkreis, also Lebenspartner sowie direkte Angehörige sollen in die Hospitale kommen. Unternehmenssprecher Wolfgang Heinberg beruhigt jedoch: „Wir haben weiter offene Häuser und Ausnahmen sind in Absprache immer möglich.“ Das Vorgehen sei eine reine Vorsichtsmaßnahme und der Versuch, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und die Rückmeldungen der Patienten sind laut Heinberg „nur positiv“.