Weil er in Gelsenkirchen-Altstadt zwei Frauen anhustete und behauptete, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, alarmierten diese die Polizei.

Blaulicht Coronavirus: Gelsenkirchener hustet absichtlich Frauen an

Gelsenkirchen-Altstadt. Mann (20) behauptete, mit Covid-19 infiziert zu sein und hielt Sicherheitsabstand nicht ein. Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung.

Wegen versuchter Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen Gelsenkirchener, nachdem er am Freitagmittag an der Arminstraße gezielt in Richtung zweier Frauen gehustet und angegeben hatte, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Zuvor hatten die 42-jährige Bochumerin und die 49-jährige Gelsenkirchenerin den immer wieder hustenden Mann aufgefordert, den Sicherheitsabstand einzuhalten.

Gegenüber den alarmierten Polizeibeamten gab der Gelsenkirchener an, nicht mit Covid-19 infiziert zu sein und lediglich auf den Boden genießt zu haben. Die beiden Frauen benötigten keine ärztliche Behandlung, sie wurden nicht von Speichel getroffen. Da der Gelsenkirchener bei der Personalienfeststellung zudem zunächst falsche Angaben machte, schrieben die Beamten noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.