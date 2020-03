Der Alltag der Menschen, nicht nur in Gelsenkirchen, ist seit Beginn der Woche stark eingeschränkt. Wegen der steigenden Fälle von Coronavirus-Infektionen hat die Stadt zu drastischen Maßnahmen gegriffen, Bürger sind aufgefordert, soziale Kontakte zu meiden und wann immer es geht zu Hause zu bleiben. Doch gilt das auch für den Arztbesuch? Oder sind die Wartezimmer in diesen Tagen besonders voll? Ein Stimmungsbild aus den Praxen.

Es war ein „ganz normaler Montag“ im Wartezimmer der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis von Dr. Hans-Bernd Tefett und Michael Schulte Huxel in der Altstadt. So berichtet es Dorothea Tefett, die am Empfang der Praxis arbeitet. Einen leeren Wartebereich habe es am Vormittag trotz der aktuellen Coronakrise nicht gegeben, sagt sie. „Die Leute kommen trotzdem.“ Sie riefen nur vorher an, wenn sie Erkältungssymptome hätten – so, wie es von Medizinern und Behörden propagiert wird.

Das Telefon klingelt pausenlos

„Ganz normal“ läuft in der Praxis zurzeit aber nicht alles: Weil viele Patienten verunsichert seien, liefen die Leitungen der Telefone in diesen Tagen heißer als sonst, räumt Dorothea Tefett ein. „Wir telefonieren zu dritt ohne Pause.“ In Fällen, wo der Verdacht besteht, dass sich jemand mit dem Coronavirus infiziert haben könnte, werde ans Gesundheitsamt verwiesen. Dort wird entschieden, ob auf das Virus getestet oder eine Quarantäne angeordnet werden muss.

Anders war die Lage beim Urologen und Sprecher der Gelsenkirchener Ärzte, Dr. Klaus Rembrink. „Relativ leer“ sei der Wartebereich der Gemeinschaftspraxis, die er mit Dr. Dierck Beckerling und Dr. Ute Proff auf der Ahstraße betreibt, seit einigen Tagen. Etwa halb so viele Patienten wie sonst, so schätzt der Mediziner, kommen aktuell in die Praxis. „Ein Teil sagt Termine ab, ein Teil kommt gar nicht.“ Da aber auch bei den Urologen das Telefon quasi dauerhaft besetzt sei, wären sie mitunter auch schwer erreichbar.

Patienten warten lieber vor der Praxis

„Viele Absagen“, meldet auch Carolin Kraus. Sie arbeitet am Empfang der Arztpraxis von Peter Badura in der Feldmark. In der vergangenen Woche sei dort noch alles halbwegs normal abgelaufen, berichtet sie. Am Montag habe sich das geändert. Viele Patienten hätten angerufen und Termine abgesagt, einige hätten lieber vor der Praxis statt im Wartezimmer gewartet. Die Verunsicherung sei groß.

Ein ähnliches Bild zeichnet Nicole Köster, Empfangsdame der hausärztlichen Praxis von Dr. Simon und Fatma Kirchberg in Ückendorf. „Mehr Anrufe haben wir schon in der letzten Woche gehabt. Am Montag kamen aber erstmals spürbar weniger Patienten in die Praxis.“