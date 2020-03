Aktuell sind in Gelsenkirchen vier Menschen mit dem Coronavirus (Covid-19) infiziert (Stand: Donnerstag, 12. März, 13 Uhr). Doch viele Gelsenkirchener haben Sorge, dass auch sie sich angesteckt haben könnten. 206 Mal klingelte am Mittwoch das Telefon der von der Stadt eingerichteten Hotline 0209/169 5000. Fast immer fragten die Anrufer nach einem Test. Der wird jedoch nur in bestimmten Verdachtsfällen durchgeführt. Für die hat die Stadtverwaltung nun in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) ein einheitliches Verfahren entwickelt.

„Jeder, der aus medizinischer Sicht getestet werden muss, kann nun mobil getestet werden“, sagt Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff. Das Gesundheitsamt koordiniert dazu seit Mittwoch einen mobilen Testservice zusammen mit dem DRK. Wenn jemand bei der Hotline der Stadt, beim Hausarzt oder im Krankenhaus anruft und nach Einschätzung der Experten ein begründeter Verdachtsfall ist, wird das Gesundheitsamt benachrichtigt. Das stellt ein Kassenrezept aus und veranlasst, dass ein DRK-Mitarbeiter zu dem Betroffenen nach Hause fährt und dort den Abstrich nimmt. Das Ergebnis soll in der Regel innerhalb von 24 Stunden vorliegen.

Jeder Fall wird in Gelsenkirchen zunächst geprüft

So will die Verwaltung verhindern, dass sich das Virus weiter verbreitet. Außerdem soll der Verfahren niedergelassene Ärzte und die Krankenhäuser entlasten. Denn nicht jeder, der glaubt, sich mit Covid-19 infiziert zu haben, muss getestet werden, erklärt Gesundheitsamtsleiter Klaus Mika. „Wir haben beschlossen, dass vor jedem Test eine medizinische Fallanalyse nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts erfolgen soll.“

Alle Ärzte und die Mitarbeiter an der Hotline sollen Anrufer danach fragen, ob sie in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet waren oder direkten Kontakt zu Infizierten hatten. „In den meisten Fällen können wir nach einer solchen Befragung schon Entwarnung geben“, so Mika. Von den 206 Menschen, die am Mittwoch bei der Hotline angerufen haben, sei so nur bei sechs ein Test veranlasst worden.

Wer nicht krank ist, wird nicht zwingend getestet

Wer sich krank fühlt, aber weder in einem Risikogebiet war, noch Kontakt zu Infizierten hatte, muss demnach keinen Abstrich machen. Selbst Menschen, die vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wurden, werden nichtzwangsläufig getestet, wenn sie keine Krankheitssymptome zeigen. Denn, wie Mika erklärt, Betroffene können trotz eines negativen Testergebnisses das Virus übertragen oder zu einem späteren Zeitpunkt erkranken. Erst mit Ablauf der Inkubationszeit von 14 Tagen könne Entwarnung gegeben werden.

Auch, wenn die Stadt die Zahl der Tests durch das neue System verringern will, sieht sie sich auch gut gewappnet, sollte der Bedarf schnell ansteigen: Insgesamt beschäftigt das DRK in Gelsenkirchen 300 hauptamtliche und 400 ehrenamtliche Mitarbeiter, die alle im Umgang mit Infektionskrankheiten geschult sind, wie der Gelsenkirchener DRK-Geschäftsführer Johannes Heinrich erklärt.

Bisher war das Vorgehen nicht immer einheitlich

Durch das einheitliche Verfahren soll künftig außerdem verhindert werden, dass Verdachtsfälle unterschiedlich behandelt werden. In der Vergangenheit hatten wir über den Fall von Sandra L. berichtet. Sie klagte über starke Erkältungssymptome, nachdem sie Kontakt zu ihrem Chef hatte, der sich inzwischen in häuslicher Quarantäne befindet. Lange war unklar, ob die junge Frau als Verdachtsfall eingestuft wird und auf das Coronavirus getestet werden muss. Inzwischen hat eine Ärztin einen Abstrich genommen, das Ergebnis liegt aber noch nicht vor. Eine Quarantäne hat das Gesundheitsamt jedoch nicht angeordnet.

Entwarnung gab es hingegen für ein Ehepaar, das Ende Februar von einer Kreuzfahrt zurückgekehrt war. Bei einem Passagier war später das Virus nachgewiesen worden, das Ehepaar musste in Quarantäne. Weil beide leichte Erkältungssymptome zeigten, wurden sie auf Covid-19 getestet – negativ. Mit Ablauf der 14-Tagesfrist nach Rückkehr ist die Quarantäne seit Donnerstag aufgehoben.