Coronavirus: Gelsendienste sperrt Wertstoffhöfe ab Montag

Der Wertstoffhof von Gelsendienste an der Adenauerallee bleibt von Montag an für den Publikumsverkehr geschlossen.

Gelsenkirchen. Ab Montag schließt Gelsendienste zwei Wertstoffhöfe. Die normale Entsorgung der heimischen Tonnen läuft aber wie gewohnt weiter.

Ab Montag, 23. März, bleiben die Wertstoffhöfe an der Adenauerallee 115 in Erle und der Wickingstraße 25b in Ückendorf bis auf Weiteres geschlossen. Gelsendienste bittet um Verständnis, dass der Schutz der Gesundheit von Anlieferern und eigenen Mitarbeitern sowie die Sicherstellung der übrigen Entsorgung nur auf diese Weise zu gewährleisten ist. Müllabfuhr und Sperrmüllservice laufen planmäßig weiter.

Für eine dringliche Entsorgung von Problemabfällen können sich Bürger an die Hotline unter 0209/954-20 (montag bis freitags 8-18 Uhr) wenden, Anfragen auch per Email unter info@gelsendienste.de möglich. Unter www.gelsendienste.de/bestellung können zudem bei Bedarf weitere Tonnen für Restmüll, Bioabfall und Altpapier bestellt werden, wobei die Auslieferung der grauen und braunen Tonnen verständlicherweise Priorität hat.

Grünabfälle vorübergehend auf eigenem Grundstück lagern

In dem Rahmen weisen Gelsendienste erneut darauf hin, dass nur Abfälle in den dafür vorgesehenen Behältern von Gelsendienste abgefahren werden. Neben den Tonnen Stehendes könne schon aus logistischen Gründen nicht mitgenommen werden. Gelsendienste bittet zudem um Verständnis dafür, dass die derzeit jahreszeitlich bedingt vermehrt anfallenden Grünabfälle, die nicht in die braune Tonne passen, vorübergehend auf den eigenen Grundstücken gelagert werden müssen. Für die Entsorgung größerer Mengen ist es aber weiterhin möglich, Container zu bestellen und zwar unter 0209 954 4240, montags bis donnerstags von 6.30 bis 15.30 Uhr, freitags von 6.30 bis 14.30 Uhr oder per Email an containerdienst@gelsendienste.de.

Altglas, Altpapier und Altkleider können unverändert in den dafür aufgestellten Containern im Stadtgebiet entsorgt werden. Auch hier gilt jedoch die Bitte: Keine Abfälle neben die Behälter stellen, weil dies in der Regel die Kranfahrzeuge, die die Container leeren, massiv bei der Leerung behindern.

Sperrmüllabholung läuft weiter

Für den Entsorgung von Sperrmüll und Elektrogroßgeräten läuft der kostenlose Abholservice ebenfalls weiter, wie Gelsendienste-Sprecher Tobias Heyne betont. Dafür kann unter 0209 954 4777 montag bis freitags von 8 bis 18 Uhr oder online unter www.gelsendienste.de/terminvereinbarung eine Abholung vereinbart werden.