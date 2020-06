Corona-Tests & Fleischbetriebe Coronatests in Gelsenkirchen: Entwarnung für Fleischbetriebe

Gelsenkirchen. Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies: Keiner der Beschäftigten der Gelsenkirchener Fleisch-Betriebe Nordfrost und Libreco ist mit Covid-19 infiziert.

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch bei Tönnies hat die Stadt die Beschäftigten zweier Fleisch verarbeitender Firmen in Gelsenkirchen auf mögliche Infektionen mit dem Virus getestet. Die gute Nachricht: Keiner der Beschäftigten der Betriebe Nordfrost und Libreco ist mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt dem Krisenstab am Montag mit.

Schlachthof-Mitarbeiter zuletzt negativ getestet

Bereits in der vergangenen Woche sind sämtliche Mitarbeiter des Schlachthofes Gelsenkirchen erneut turnusmäßig auf das Corona-Virus getestet worden. Auch bei diesen Tests war kein Corona-Fall ermittelt worden.

In dieser Woche werden bei der Firma Westfleisch im Schlachthof noch einmal Tests durchgeführt, deren Ergebnisse in zwei Tagen erwartet werden. „Damit stellen wir eine engmaschige Kontrolle sicher. Die aktuelle Lage bei Schlachthof und Fleisch verarbeitendem Gewerbe in Gelsenkirchen ist derzeit unauffällig“, sagte Karin Welge, Leiterin des Gelsenkirchener Krisenstabes.

