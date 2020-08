Coronatests: Hausärzte rechnen mit Ansturm zu Schulbeginn

In den Corona-Testzentren der Flughäfen werden derzeit Tausende Reiserückkehrer aus Risikoländern einem Abstrich unterzogen. Kita- und Schulpersonal kann sich jetzt ebenfalls testen lassen - vorwiegend bei den niedergelassenen Ärzten. In Gelsenkirchen gibt es aktuell etwa 3100 Lehrer und 2400 Erzieher. Eine Herkulesaufgabe für die Praxen, denn sie müssen ja auch den normalen Patientenansturm in Corona-Zeiten bewältigen.