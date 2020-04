Die Corona-Pandemie mit ihren Kontakt-Auflagen trifft psychisch Erkrankte besonders hart, so Jürgen Skotschke, Geschäftsführer des Vereins Nienhof, der sich in Gelsenkirchen um Menschen in seelischen Krisen kümmert. Die Zahl akuter Erkrankungen nehme durch den Wegfall einer geordneten Tagesstruktur zu.