Anwohner aus Gelsenkirchen-Bülse danken mit insgesamt zwei großen Schildern allen, die in der derzeitigen Corona-Krise "für uns da sind".

Corona Corona: Wie man in Gelsenkirchen-Bülse besonders dankt

Gelsenkirchen-Bülse. Menschen aus Gelsenkirchen-Bülse haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um Helfern ihren Dank in Zeiten der Corona-Krise auszusprechen.

Ein Zeichen setzen, in diesen Zeiten: Das war allen Anwohnern aus Gelsenkirchen-Bülse wichtig. Zu zeigen, dass man zusammen steht, in der Corona-Krise. Und vor allem, dass man aneinander denkt - und einander dankt.

Seit dem vergangenen Mittwoch hängt im Norden der Stadt, wohl bedacht, an zwei Häuschen eine besondere Botschaft: "Ein herzliches Dankeschön an alle Dienstleister, die in der derzeitigen Krise für uns da sind" steht dort geschrieben. Und das "herzlich" ist ganz passend mit einem Herzen illustriert.

Gelsenkirchen: Schilder bleiben bis auf Weiteres hängen

Wo sonst die aktuellen Veranstaltungen im Ort angekündigt werden, finden nun eben wichtige Dankes-Worte ihren Platz. "Im Moment haben wir ja keine Veranstaltungen, wie wir ankündigen könnten", berichtet der Bülser Oskar Hey. "Die Frage war: Was machen wir denn dann dorthin?"

Eine Antwort war schnell gefunden. Die Schilder mit wohltuenden Worten für alle, die es betrifft, ebenso schnell gemacht. Nun sollen sie erstmal hängen bleiben, mit Sicherheit bis sich ein Ende der Corona-Krise abzeichnet - "wir können ja nur von Tag zu Tag leben", sagt Oskar Hey.

