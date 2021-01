Corona-Verstöße in Freikirchen: Das denken hiesige Gemeinden

Rico Otterbach, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in Gelsenkirchen-Horst, über die Vorfälle in Herford und Essen: "Es ist katastrophal, wie lax mit Vorschriften umgegangen wird."

Gelsenkirchen. In Essen und Herford musste die Polizei Gottesdienste wegen Corona-Verstößen auflösen. Was sagen Gelsenkirchener Freikirchen dazu?

Am ersten Januarwochenende hat die Polizei in Herford einen Gottesdienst einer freikirchlichen Gemeinde in Herford aufgelöst. Der Grund: Nach Angaben der hiesigen Polizei hätten die über 150 Gläubigen den Mindestabstand nicht eingehalten, keine Masken getragen, hinzu kam ein fehlendes Hygienekonzept. Kurz vor Weihnachten hat die Essener Polizei ebenfalls einen Gottesdienst einer freikirchlichen Gemeinde aufgelöst. Keine Einzelfälle, auch in den Wochen zuvor gab es immer wieder Berichte über derartige Vorfälle - bundesweit. Wie gehen die freikirchlichen Gemeinden vor Ort, in Gelsenkirchen mit der Situation um? Wir haben mit zwei Pastoren gesprochen.

Pastor einer freikirchlichen Gemeinde in Gelsenkirchen empfindet Corona-Verstöße als katastrophal

"Ich schaue mit Entsetzen auf solche Nachrichten", sagt Rico Otterbach, Pastor in der Freien evangelischen Gemeinde in Gelsenkirchen-Horst (FeG). Er empfinde es als katastrophal, "wie lax mit Vorschriften umgegangen wird." Eine Erklärung kann er nicht liefern, für das Verhalten der Menschen in Herford oder in Essen.

Bis zum vierten Advent habe die Horster Gemeinde noch Gottesdienste gefeiert, mit einem vorliegenden Schutzkonzept, in kleinstem Rahmen, mit einer Auslastung von 20 Prozent der normalen Platz-Kapazität. Der Gottesdienst zu Heiligabend sei noch geplant gewesen und vorbereitet, so Otterbach.

"Wir sind nach wie vor überzeugt, dass wir ein gutes Konzept haben"

Und doch: "Wir wollten unseren Beitrag leisten", so Otterbach, sie wollten solidarisch sein mit denen, die gute Schutz-, und Hygienekonzepte aufgestellt haben und trotzdem schließen mussten - wie beispielsweise Restaurants oder Einrichtungen aus Kunst und Kultur. Kurzum: Die FeG stellte alle Feierlichkeiten bis zum heutigen Tag (und darüber hinaus) ein.

"Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass wir ein gutes Konzept haben", sagt der Pastor. "Aber wenn dann hier bei uns etwas passiert..." - das wäre für die Gemeinde untragbar gewesen. Die Entscheidungen, sie wären alle von der breiten Mehrheit mitgetragen worden, berichtet Otterbach, auch schon während des ersten Shutdowns im Frühjahr.

Baptistengemeinde will nicht zu einem Verteilungsherd von Corona werden

"Wenn Gemeinden die allgemeinen Regeln - die einfach vernünftig sind - nicht beachten, dann finde ich das sehr problematisch und falsch", sagt Christine Schultze, Pastorin der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Gelsenkirchen-Buer Am Spinnweg.

Mit Blick auf die Gottesdienste ihrer Baptistengemeinde in diesen Zeiten sagt sie: "Auch wir haben alle Präsenzgottesdienste abgesagt, wollten vorsichtig sein." Und sie fügt hinzu: "Wir wollen nicht dazu beitragen, dass wir zu einem Verteilungsherd dieser Krankheit werden."

Das sehen wohl weitere freikirchliche Gemeinden in Gelsenkirchen auch so. Eine stichpunktartige Recherche im Internet ergab, dass viele von ihnen ebenfalls das Feiern von Gottesdiensten eingestellt haben und so ganz bewusst ihren Teil dazu beitragen wollen, dass die Infektionszahlen sinken.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Eine Erklärung für die Vorfälle in Essen-Kray und auch in Herford kann auch Christine Schultze nicht finden. In diesem Zusammenhang verweist die Pastorin aber auf ein sehr differenziertes Bild und die Vielfalt der Freikirchen. Es gebe hier ein "ganz breites Spektrum", das reichen würde von der charismatischen Gruppierung bis hin zu den traditionellen Gemeinden.

Gab es in der Vergangenheit mit Herford und Essen-Kray vergleichbare Ereignisse auch in Gelsenkirchen? "Uns sind keine Vorfälle bekannt", so Stadtsprecher Jan Totzek auf Nachfrage der Redaktion.

· Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

· Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook