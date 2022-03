In Gelsenkirchen haben die Keuchhustenfälle im vergangenen Jahr einen neuen Tiefstand erreicht.

Gesundheit Corona: Tiefstand bei Keuchhustenfällen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Corona-Pandemie hat zu einem Rückgang von Infektionskrankheiten wie Keuchhusten in Gelsenkirchen geführt. Die Zahlen.

Durch die anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen gehen viele Infektionskrankheiten offenbar deutlich zurück. So auch die Anzahl gemeldeten Keuchhustenfälle in Gelsenkirchen. Das hat die Krankenkasse AOK Nord West am Donnerstag bekannt gegeben.

Keuchhusten in Gelsenkirchen: Nur zwei Fälle im Vorjahr, 2020 waren es noch 49 Fälle

Insgesamt wurden demnach im vergangenen Jahr in Gelsenkirchen nur zwei Infektionsfälle mit Keuchhusten gemeldet. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren es 49 Fälle. Das teilte die AOK am Donnerstag auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin mit.

„Wir gehen davon aus, dass die AHA-Regeln sowie die KiTa- und Schulschließungen zu diesem starken Rückgang geführt haben, denn die Ansteckung erfolgt bei Keuchhusten über kleinste Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen versprüht werden“, sagt AOK-Regionsleiter Jörg Kock.

Keuchhusten (Pertussis) wird durch ein Bakterium übertragen. Die Erkrankung ist hochansteckend, langwierig und seit 2013 nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Sie tritt überwiegend im Kindes- und Jugendalter auf. Insbesondere Säuglinge in den ersten sechs Lebensmonaten erkranken daran. Die typischen Krankheitserscheinungen sind Hustenanfälle, Atemnot durch angeschwollene Atemwege und Erbrechen.

Schutz vor Erkrankung durch Impfen: Nach einer aktuellen Veröffentlichung der Stiko liegt die Impfquote für die Grundimmunisierung bei Kindern nach drei Impfstoffdosen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten bis zum Alter von 15 Monaten bundesweit bei 90,2 Prozent, in Westfalen-Lippe bei 91,1 Prozent. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Keuchhusten: Impfquote in Westfalen-Lippe liegt bei 91,1 Prozent

Die Impfung gegen Keuchhusten gehört zu den Kombinationsimpfungen, die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) am RKI empfohlen und von den gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten bezahlt werden. Nach einer aktuellen Veröffentlichung der Stiko liegt die Impfquote für die Grundimmunisierung bei Kindern nach drei Impfstoffdosen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten bis zum Alter von 15 Monaten bundesweit bei 90,2 Prozent, in Westfalen-Lippe bei 91,1 Prozent.

