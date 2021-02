Corona stoppt Totschlagsprozess um Gelsenkirchener Kleinkind

Gelsenkirchen/Hagen. Die leiblichen Eltern eines getöteten Pflegekindes aus Gelsenkirchen warten weiter auf ein endgültiges Urteil. Corona verzögert den Prozess.

Weil ein Schöffe sich in Corona-Quarantäne begeben muss, hat das Landgericht Hagen den Strafprozess um den gewaltsamen Tod eines knapp anderthalbjährigen Kleinkindes aus Gelsenkirchen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Kleinkind aus Gelsenkirchen erlitt tödliche Kopfverletzungen durch Schläge mit Staubsaugerrohr

Der kleine Ayden war Mitte 2018 über das Jugendamt Gelsenkirchen in eine Pflegefamilie in Plettenberg gekommen. Dort hatte der damals 29-jährige Pflegevater am 2. Januar 2019 unter anderem mit einem Staubsaugerrohr so heftig zugeschlagen, dass der kleine Junge noch in der Nacht an den tödlichen Kopfverletzungen verstarb.

In einer ersten Verhandlungsschleife hatte das Landgericht Hagen den Pflegevater im August 2019 wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil in der Revision aufgehoben. Begründung: Die Hagener Richter hatten einen potenziellen Strafmilderungsgrund rechtswidrig als strafschärfend gewertet, urteilte der BGH.

Leibliche Eltern aus Gelsenkirchen hoffen, dass die Haftstrafe nicht reduziert wird

Deswegen muss nun eine andere Strafkammer des Landgerichts Hagen erneut über das Strafmaß verhandeln und entscheiden.

Den erste Termin am vergangenen Montag konnte das Gericht noch planmäßig mit Zeugenvernehmungen durchführen, die Termine am 16. Februar und nun auch der weitere Termin für den kommenden Mittwoch (24. Februar) wurden abgesagt. Wie es weitergeht, steht noch nicht fest.

„Für die Eltern ist das eine weitere erhebliche Belastung“, sagte Rechtsanwalt Arndt Kempgens. Der Gelsenkirchener vertritt die leiblichen Eltern des getöteten Kindes. Sie hatten gehofft, dass die juristische Aufarbeitung des gewaltsamen Todes ihres Kindes ein schnelleres Ende findet und dass die Haftstrafe von zwölf Jahren nicht zu Gunsten des Täters reduziert wird.

