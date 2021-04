Corona: Stadt entscheidet notfalls per Allgemeinverfügung

Kommt die nächtliche Ausgangssperre? Mit dem Hintergrund der weiter steigenden Corona-Zahlen will die Stadt Gelsenkirchen notfalls per Allgemeinverfügung entscheiden und nicht mehr nur auf „zögerliche“ Regelungen des Landes warten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt: weiterhin über einem Wert von 200. Am Montag bleiben Gelsenkirchens Schulen weiterhin geschlossen, wieder heißt es: Lernen auf Distanz. Und die Kitas? Bleiben geöffnet. Die Entscheidung des Landes sorgte am Freitag für Unmut bei der Stadtverwaltung. Die will derweil nicht mehr nur auf Entscheidungen des Landes warten, sondern das Instrument der Allgemeinverfügung nutzen.

„Die Erfahrungen aus der Vergangenheit lehren uns, dass das Land oft gar nicht, verspätet oder zögerlich auf sich verändernde Situationen reagiert. Da, wo es geboten ist, werden wir als Stadt dann mit entsprechenden Allgemeinverfügungen agieren müssen“, so Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD).

Die Stadtverwaltung sei im stetigen Austausch mit den jeweiligen Ministerien des Landes, um die hohen Inzidenzwerte zu senken. „Wir können und werden nicht nur auf Regelungen durch das Land warten“, so die OB.

Dass die Kitas weiterhin im eingeschränkten Regelbetrieb Betreuung anbieten, war eine Entscheidung des Landes gegen den Willen der Stadt, wie die OB am Freitagnachmittag erklärte. „Im Sinne eines Gleichklangs mit den Schulen und der Reduzierung der Kontakte hätten wir das Herunterfahren der Kita-Betreuung auf die Notbetreuung für richtig gehalten“, äußerte Welge ihren Unmut.

Verstärkte Kontrollen von kommunalem Ordnungsdienst und Polizei

„Ich appelliere dringend, die Angebote der Kindertagesbetreuung nur dann zu nutzen, wenn es unbedingt erforderlich ist“, so Stadträtin Anne Heselhaus. Ob Eltern das Angebot in Anspruch nehmen, entscheiden sie selbst. „Mir ist bewusst, dass dies eine Gratwanderung ist. Doch bei der Betreuung gerade der Kleinsten gilt es, verschiedene Aspekte abzuwägen. Aspekte des Kindeswohles sind dabei besonders zu berücksichtigen“, so Heselhaus weiter.

Stadtrat Dr. Christopher Schmitt, stellvertretender Leiter des Corona-Krisenstabs, kündigte verstärkte Kontrollen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) gemeinsam mit der Polizei zur Einhaltung der Kontaktbeschränkungen an. Der KOD erhöht die Präsenz: An allen Tagen der Woche sind mindestens zwölf Streifen mit insgesamt 24 Dienstkräften im Einsatz.

Einsatzschwerpunkte bilden beispielsweise die Innenstädte von Gelsenkirchen und Buer, Bereiche außerhalb der Innenstädte wie etwa auf der Cranger Straße oder auch der Markenstraße, in denen die Maskenpflicht herrscht, aber auch Parkanlagen und der Hafen Bismarck. Ergänzt werden die KOD-Streifen durch den Streifendienst der Polizei.

Unterstützung gibt’s außerdem von zwei Kräften des Wachdienstes Bremen, die an den Wochenenden mithilfe von Lautsprecherdurchsagen in Parkanlagen, den Innenstädten sowie am Hafen Bismarck in mehreren Sprachen auf die Corona-Verbote hinweisen.

Das seit Karfreitag, 2. April, verhängte Grill- und Picknickverbot in öffentlichen Grünanlagen und anderen Bereichen der Stadt wird verlängert. Das Grillverbot gilt für alle öffentlichen Plätze, Parks und Grünanlagen des Stadtgebiets. Im Bulmker Park, Nienhauser Busch, Nordsternpark, Stadtgarten, in der Marina Graf Bismarck und der Parkanlage Schloss Berge gibt es außerdem ein Picknickverbot.

Die „Click and Meet“-Regelungen sollen laut Stadt weiter bestehen bleiben. Mit negativem Testergebnis ist es so beispielsweise weiterhin möglich, im Einzelhandel einzukaufen. „Testen, testen, testen – diese Strategie hat sich bewährt“, ist Oberbürgermeisterin Karin Welge überzeugt und verweist auf die Vielzahl der seit März durchgeführten Tests. Dabei wurden bei weit über 50.000 Tests fast 600 unentdeckte Corona-Fälle erfasst, heißt es seitens der Stadt.