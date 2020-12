Corona: St. Augustinus zahlt für alle, Extra für St. Josef

Die Mitarbeiter des St. Josef-Hospitals in Gelsenkirchen-Horst bekommen als Teil des KKEL-Verbundes ebenfalls ein Extra für die Corona-Mehrbelastung. Das Bergmannsheil Buer hatte das für sich allein beansprucht.

Gelsenkirchen-Buer/-Horst. Auch die Mitarbeiter des St. Josef-Hospitals Gelsenkirchen bekommen das Corona-Extra nach KH-Zukunftsgesetz. St. Augustinus leistet Einmalzahlung.

Nicht nur die Mitarbeiter des Bergmannsheil Buer, wie von dem Haus dargestellt, sondern auch die Mitarbeiter des St. Josef-Hospitals in Horst als Teil des KKEL-Krankenhausverbundes kommen auf der Basis des Krankenhauszukunftsgesetzes mit dem Dezembergehalt in den Genuss einer Corona-Prämie. Darauf verweist der Sprecher der St. Augustinus GmbH, Wolfgang Heinberg.

Einmalzahlung gibt es auch für Seniorenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe

Darüber hinaus bekämen auch die weiteren Pflegefachkräfte sowie alle Mitarbeitenden im Leistungsverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH inklusive Pflegefachkräften und Mitarbeitenden in den Einrichtungen der Seniorenhilfe und Mitarbeitenden in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe im Januar beziehungsweise Februar 2021 eine Corona-Einmalzahlung. Damit setze St. Augustinus einen entsprechenden Beschluss der Bundeskommission des Deutschen Caritasverband e.V. um, der am 10. Dezember zwischen Mitarbeitervertretern und Arbeitgebern vereinbart worden sei.