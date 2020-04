Corona: Spielbetrieb im Musiktheater bis 4. Mai eingestellt

Gelsenkirchen. Der Spielbetrieb im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier bleibt nun bis mindestens 4. Mai eingestellt. Angebote gibt’s aber im Internet.

Der Spiel- und Probenbetrieb am Musiktheater im Revier (MiR) bleibt aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und der verlängerten Kontaktbeschränkungen nun mindestens bis zum 4. Mai eingestellt. Das gab eine Sprecherin des MiR am Samstag bekannt. Um weiterhin für das nach Kulturveranstaltungen dürstende Publikum da zu sein, wurde im Internet unter der Adresse mir.ruhr/alternativ ein Online-Spielplan erstellt.

Dort werden Aufnahmen vergangener Produktionen gezeigt, Einblicke hinter die Kulissen gewährt und eigens dafür produzierte Inhalte von Tänzerinnen, Puppenspielern und Musikerinnen präsentiert, die das Publikum ebenso sehr vermissen, wie umgekehrt. „Auch unsere Social-Media-Kanäle bieten allen Interessierten eine bunte Abwechslung zu unser aller derzeit eingeschränktem Alltag“, so MiR-Sprecherin Anna-Lea Knubben.

Theaterkasse bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen

Die Theaterkasse bleibt ebenfalls weiter für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Kräfte der Theaterkasse sind aktuell von montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Alle bereits erworbenen Tickets für Veranstaltungen bis einschließlich 4. Mai können gegen einen anderen Termin oder einen Gutschein eingetauscht werden, oder der Kaufpreis wird erstattet. „Wer auf eine Rückerstattung des Kartenpreises verzichten möchte, kann dem MiR dabei helfen, die finanziellen Einbußen zu minimieren und weiterhin die künstlerische Nachwuchsförderung zu ermöglichen“, so die MiR-Sprecherin.

Das MiR bittet darum, alle Tausch-, Gutschein-, Erstattungs- oder Spendenwünscheausschließlich schriftlich in Form des Erstattungsformulars (https://mir.ruhr/erstattungsantrag) einzureichen:Per E-Mail an theaterkasse@musiktheater-im-revier.deper Fax an 0209 40 97 260 oder per Post an Musiktheater im Revier GmbH, Theaterkasse, Kennedyplatz 45881 Gelsenkirchen