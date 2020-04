Corona: SPD hält FDP-Vorschlag zu Parkgebühren für verfehlt

Die SPD Gelsenkirchen-Buer I lehnt den Vorschlag der liberalen OB-Kandidatin Susanne Cichos, die Parkgebühren vorübergehend in der Coronakrise auszusetzen, ab. Der Infektionsschutz habe Vorrang vor einer Stärkung des Einzelhandels, so Daniel Schliefke.

Gelsenkirchen-Buer. Daniel Schliefke (Ortsverein Buer-Mitte I) kritisiert die Idee von OB-Kandidatin Susanne Cichos. Infektionsschutz müsse weiter Vorrang haben.

Mit Unverständnis reagiert der SPD-Ortsverein Buer-Mitte I auf die Forderung von Susanne Cichos, FDP-Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters, die Gebühren für städtische Parkplätze angesichts der Coronakrise auszusetzen, um den Einzelhandel zu stärken. „In Buer wäre das ein fatales Signal“, so Ortsvereins-Vorsitzender Daniel Schliefke.

„Der Vorschlag ist zu dieser Zeit völlig fehl am Platz. Für Buer können wir uns das schlicht nicht vorstellen. Der Infektionsschutz muss weiterhin an erster Stelle stehen. Dafür haben die meisten Menschen auch großes Verständnis“, betont Schliefke. „Wir wissen, wie schwierig die Situation auch für Gastronomie und Einzelhandel ist. Doch diese Zeit muss mit öffentlicher finanzieller Unterstützung überbrückt werden, nicht mit undurchdachten Maßnahmen.“

SPD sieht dann höhere Gefahr für steigende Neuinfektionen

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD Buer-Mitte, Isabell Lowitzki, ergänzt: „Auch wenn nun schrittweise Lockerungen erfolgen, sollten auch in diesen Tagen und Wochen nur notwendige Besorgungen gemacht werden. Die Innenstadt in Buer war auch in den vergangenen Tagen schon verhältnismäßig voll. Wer jetzt verfrüht mehr Menschen in die Innenstadt locken will, nimmt damit eine höhere Gefahr für steigende Neuinfektionen in Kauf.“

Neben dem unnötigen Risiko für die Bevölkerung wären dann alle Einschränkungen der vergangenen Wochen umsonst gewesen, so Isabell Lowitzki zum Vorschlag von Susanne Cichos.