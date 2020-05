Corona: Selbsthilfegruppen organisieren sich stärker digital

Der Kontakt fehlt zurzeit den Menschen in Gelsenkirchen, die in Selbsthilfegruppen ihre Leiden in geschützter Atmosphäre besprechen.

Gelsenkirchen. Während der Pandemie-Einschränkungen sind auch in Gelsenkirchen keine Gruppen-Treffen möglich. Die Kontaktstelle vermittelt Alternativen.

Die momentane Kontaktreduktion wegen der Covid-19-Pandemie stellt auch Selbsthilfegruppentreffen vor große Probleme. Denn das „Selbsthilfe-Leben“ wie es als Aktive und Hilfesuchende kennen, findet derzeit nicht statt. Aufgrund der persönlichen Kontaktbeschränkungen sind keine Gruppentreffen möglich. „Nun ist es dennoch wichtig, mit den Gruppenmitgliedern weiter in Kontakt zu bleiben und die Selbsthilfe so gut es eben geht, aufrechtzuerhalten“, appelliert Aileen-Filiz Sayin von der Selbsthilfe-Kontaktstelle an der Dickampstraße in der Altstadt.

Paritätischer Wohlfahrtsverband Gelsenkirchen hat Informationen gesammelt

Möglichkeiten dazu bieten weiter ein Anruf oder der Chat im Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder Threema. Daneben gibt es aber noch viele weitere Möglichkeiten, die Selbsthilfe digital am Leben zu halten. Der Paritätische Wohlfahrtsverband und andere selbsthilfeunterstützende Organisationen haben dazu Informationen gesammelt und bereitgestellt.

Kleiner Katalog von Links und Hilfs-Plattformen

Mit Online-Tools können Betroffene im virtuellen Kontakt bleiben. Die dazu vorgeschlagenen Plattformen werden nicht im speziellen empfohlen, jede biete ihre Vor- und Nachteile, außer müsse jeder selbst beurteilen, ob der Datenschutz zur Zufriedenheit eingehalten wird. „Das sind nur Möglichkeiten, die wir möglichst neutral aufzeigen und teilen wollen“, erklärt Sayin.

„Selbsthilfe-Interessierte werden von uns weiterhin telefonisch oder via Online-Tools beraten, auch Kontakt zu bestehenden SHG kann per Telefon hergestellt werden. Keiner wird von uns während dieser globalen Krise alleine gelassen“, unterstreicht sie.

Näheres bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Gelsenkirchen, Dickampstraße 12, 0209 9132810, selbsthilfe-ge@paritaet-nrw.org, www.selbsthilfe-ge.de, Sprechzeiten montags, dienstags und mittwochs 10 bis 13 Uhr, donnerstags 14 bis 17 Uhr; https://www.selbsthilfe-ge.de/content/, http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/faq/wie-organisiere-ich-eine-videokonferenz/