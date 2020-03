Corona: Sechster Fall in Gelsenkirchen – Hotline ausgeweitet

Gelsenkirchen. Die Hotline der Stadt Gelsenkirchen zum Coronavirus ist nun auch am Wochenende besetzt. Unterdessen bestätigt die Stadt den sechsten Fall.

Die Stadt Gelsenkirchen reagiert auf den anhaltend hohen Beratungsbedarf zu Themen rund um das Coronavirus und weitet die Beratungszeiten der entsprechenden Hotline des Gesundheitsamtes aus: Ab sofort ist die Nummer 0209 169-5000 für Bürger aus Gelsenkirchen auch an den Wochenenden zu erreichen.

Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr ist über diese Rufnummer medizinisches Fachpersonal des Gesundheitsamtes Gelsenkirchen zu erreichen, das Fragen rund um mögliche Corona-Infektionen beantwortet. „In den ersten vier Tagen haben bereits knapp 900 Bürger den Beratungsservice der Hotline in Anspruch genommen“, so Klaus Mika, der Leiter des Gelsenkirchener Gesundheitsamtes.

Mobiler Coronavirus-Test-Service in Gelsenkirchen

Ab sofort wird auch der in dieser Woche neu eingerichtete mobile Coronavirus-Test-Service im Bedarfsfall an den Wochenenden im Einsatz sein, um Bürger, bei denen ein begründeter Infektionsverdacht besteht, zu Hause zu testen. „In den meisten Fällen können wir die Anrufer an unserer Hotline jedoch bereits nach der gründlichen ärztlichen Befragung als Corona-Verdachtsfall ausschließen“, so Mika.

Bislang wurde das Corona-Virus SARS-CoV-2 bei sechs Gelsenkirchenern nachgewiesen. In allen sechs Fällen verläuft die von diesem Virus verursachte Krankheit COVID-19 sehr mild und bislang ohne Komplikationen.

