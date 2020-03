Einsatz für die Polizei Gelsenkirchen in Rotthausen. (Symbolbild)

Polizeieinsatz Corona: Polizei Gelsenkirchen beendet Treffen in Vereinsraum

Gelsenkirchen. Mehr als zehn Menschen haben sich in Gelsenkirchen in einem Vereinsraum getroffen. Die Polizei rückte aus. Jetzt drohen allen üppige Bußgelder.

Teuer wird es für den 40-jährigen Verantwortlichen von Vereinsräumen an der Ringstraße in der Gelsenkirchener Altstadt. Hier kam es nach Angaben der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer Zusammenkunft von mehr als zehn Menschen – und das trotz der derzeit strengen Corona-Regeln. Alle müssen nun mit einem üppigen Bußgeld rechnen.

Polizei Gelsenkirchen beendet Versammlung in Corona-Zeiten

Am frühen Dienstagmorgen, 31. März, gegen 1.45 Uhr kontrollierten Polizisten das Vereinsgebäude. Zuvor hatte ein aufmerksamer Zeuge die Ordnungshüter alarmiert. Als die Anwesenden die Beamten bemerkten, traten einige von ihnen die Flucht in unterschiedliche Richtungen an. Doch nicht allen gelang das Vorhaben.

Die Polizisten sprachen Platzverweise aus und verfügten die Schließung der Vereinsräume.