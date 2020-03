Corona: Pflegedienst APD bietet Gratis-Einkaufshilfe an

Gelsenkirchen. Einen kostenfreien Einkaufsservice für besonders durch den Coronavirus gefährdete Gelsenkirchener startet die APD. Der Name: „CoroNETTEN“.

Sie nennen sich CoroNETTEN, und nett ist ihr Angebot wirklich: Die Ambulante Pflegedienste (APD) bietet Gelsenkirchenern, für die eine Ansteckung mit dem Coronavirus ein höheres Risiko darstellt, ab Dienstag, 24. März, 9 Uhr, bis voraussichtlich zum 19. April eine kostenlose Einkaufshilfe an. Der Service ist gedacht für jene Gefährdeten, die durch jedes Netz fallen, so APD-Geschäftsführer Claudius Hasenau, der damit „Verantwortung für das soziale Miteinander unserer Stadt in Zeiten des Coronavirus“ übernehmen will.

APD-Geschäftsführer Claudius Hasenau. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nutzen können den Dienst Menschen ab 50, die nicht mehr selbst einkaufen gehen können, die keine Angehörigen oder Nachbarn haben, die diese Aufgabe für sie übernehmen, und die keine Pflegesachleistungen nach SGB XI beziehen. Den Einkauf übernehmen zehn Nachwuchskräfte des Unternehmens, deren Pflegeschulen sind derzeit geschlossen haben. Geplant sind. Zum Team gehören alle APD-Azubis der ambulanten Pflege, die einen Führerschein haben. Sie haben den Auftrag, normale Haushaltsmengen im Wert bis 30 Euro einzukaufen. „Wir machen keine Hamsterkäufe“, betont Hasenau.

Nur nach Anruf in der APD-Zentrale

Die „CoroNETTEN“ holen vor dem Shoppen das Einkaufsgeld beim Anrufer ab, nach dem Einkauf übergeben sie die Ware mit Quittung und Wechselgeld. Auf dem gleichen Wege können auch Rezepte eingelöst und Medikamente geholt werden. Alle „CoroNETTEN“ sind eindeutig als Mitarbeitende der APD erkennbar, sie tragen eine Jacke mit Logo und fahren ein APD-Fahrzeug. Es ist ihnen verboten, die Wohnung der Anrufenden zu betreten. Sie halten die Gespräche kurz und wahren einen Abstand von zwei Metern. Um Handkontakte zu vermeiden, wird das Geld in einer Nierenschale aus Pappe entgegengenommen und das Wechselgeld zurückgegeben.

Wer das kostenfreie Hilfsangebot nutzen möchte, meldet sich bei Michaela Jankowski in der APD-Zentrale. Sie nimmt die Anfragen und Einkaufswünsche ab Dienstag zwischen 9 und 15 Uhr über das gebührenfreie APD-Telefon – Rufnummer 0800 9230500 – entgegen. Die Einkaufslisten können auch per Mail unter info@apd.de an die APD geschickt werden.