Corona-Krise Corona: Peruanischer Student will buerschen Bauern helfen

Gelsenkirchen-Buer/Rotthausen. Fehlende Saisonkräfte auf Gelsenkirchener Höfen: Carlos Rodriguez Apolinario aus Peru bietet spontan seine Mitarbeit in der Landwirtschaft an.

Kaum ist der Bericht über die Situation der buerschen Landwirte erschienen, da liest ihn Carlos Rodriguez Apolinario. Seine erste Reaktion: Er will helfen. Obwohl die örtlichen Bauern derzeit noch gar keine Helfer suchen, meldet er sich in der Redaktion. Schließlich kennt sich der Student der Medienwissenschaften mit Landwirtschaft aus.

Carlos Rodriguez Apolinario stammt aus Peru, studiert in Bochum und lebt bei Gasteltern in Gelsenkirchen. Als er las, dass Landwirte Erntehelfer suchen, fühlte er sich angesprochen. Er bringt Erfahrung mit. Er ist auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Foto: Carlos.RodriguezApolinario

Seine Eltern führen einen kleinen Hof im peruanischen Huaral. „Ich bin auf dem Lande aufgewachsen und habe immer gerne bei der Ernte geholfen. Das macht mir Spaß“, sagt der 32-jährige, der über ein Studenten-Visum mit Arbeitserlaubnis verfügt und bei einer Gastfamilie in Rotthausen lebt. „Ich habe Spargel geerntet und Kartoffeln, habe die Hühner versorgt und die Enten“, erklärt der junge Mann, der fließend Deutsch spricht.

Peruaner lebt bei einer Gastfamilie in Gelsenkirchen-Rotthausen

„Vor zehn Jahren habe ich mich verliebt – und musste die Sprache lernen“, verrät er, der ganz motiviert ist zu helfen. „Wir müssen in dieser Krise positiv denken und alle Energie in die Wirtschaft pumpen.“

Ganz berührt seien die Landwirte in der Region ob solcher Hilfsangebote, erklärt Wolfgang König, Geschäftsführer des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes. „Wir haben schon einige Anfragen von Studenten gehabt. Und ich habe mich bei jedem persönlich bedankt. Das ist ein tolles Zeichen der Solidarität.“

Vor Ausbruch der Pandemie sind einige Saisonarbeiter eingereist

Allerdings sei in unserer Region die Lage nicht so dramatisch. Zum einen seien für die vorbereitenden Arbeiten schon vor Ausbruch der Pandemie einige Saisonarbeiter eingereist und damit bereits im Einsatz. Zum anderen habe die Haupternte eben auch noch gar nicht begonnen. „Die Lage kann sich aber täglich ändern.“ Ein weiter Grund für manch Landwirt, noch auf die eigenen, verfügbaren Kräfte zu setzen: „Das Spargelstechen ist körperlich sehr anstrengend. Da muss man für geboren sein“, so König. Die Zeit des Einarbeitens dauere schon mal zwei, drei Tage. Da müsse man schon sicher sein, dass die Hilfskräfte dann auch der strapaziösen Arbeit gewachsen seien.

Zeit des Einarbeitens dauert schon mal zwei, drei Tage

Dennoch betont er erneut, man bedanke sich ausdrücklich. Es sei an der Zeit, solidarisch zu sein und Hoffnung zu spenden, findet auch Carlos Rodriguez Apolinario. Er fühle mit jedem, der in diesen Tagen verunsichert sei. Sein Rezept: „Jedem traurigen Gesicht, das man sieht, ein Lächeln zu schenken.“