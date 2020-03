Gelsenkirchen. Das Musiktheater in Gelsenkirchen befindet sich in der Zwangspause. Welche Auswirkungen das hat, verrät Intendant Michael Schulz im Interview.

Das Coronavirus legt auch die Arbeit im Musiktheater im Revier lahm. Das Opernhaus stellte vor mehr als einer Woche den Spiel- und Probenbetrieb ein. Mit dem Generalintendanten Michael Schulz sprach WAZ-Mitarbeiterin Elisabeth Höving über Auswirkungen, Emotionen, Ängste und Hoffnungen.

Mit welchen Worten und Gefühlen haben Sie das Ensemble nach Hause geschickt?

Schulz: Wir haben das sehr sachlich gehalten und die Verantwortung gegenüber dem Betrieb und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt. Natürlich ist es nicht einfach, einen künstlerischen Betrieb, der Öffentlichkeit und den Austausch mit dem Publikum braucht, so einfach einzustellen. Man macht sich Sorgen um die freien Mitarbeiter, die auf längere Zeit nichts verdienen werden. Man möchte die monatelange Arbeit, die alle in die Entwicklung und Umsetzung von Produktionen gesteckt haben, auch zeigen können. Und gerade für Tänzer ist eine wochenlange Pause ein körperliches und konditionelles Problem.

Was macht Ihnen derzeit am meisten Sorge, was Angst, fürs MiR, aber auch persönlich?

Angst habe ich keine, Sorgen viele. Ich glaube, dass die Maßnahmen hilfreich sind, würde mir aber wünschen, dass mehr Menschen Verantwortung für sich und andere in dieser Situation übernehmen. Es geht in erster Linie darum, die explosionsartige Ausbreitung und Infizierung mit Covid-19 mittelfristig zu verhindern, um genügend Kapazitäten zur Behandlung der Betroffenen zur Verfügung zu haben. Daher die Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen des Alltags. Ich selbst kann auch der mit den Maßnahmen einhergehenden Entschleunigung sehr positive Seiten abgewinnen, mich mit Dingen beschäftigen, für die ich lange keine Zeit hatte, wie etwa Biographien, Werkschauen Bildender Künstler betrachten, komplexere Zusammenhänge durch vertiefende Beschäftigung verinnerlichen, Briefe schreiben, längst fällige Telefonate führen, aufräumen, entrümpeln, heimwerken. Mir fallen viele Dinge ein.

Was raten Sie den Menschen, deren Alltag gerade immer mehr eingeschränkt wird?

Wichtig ist, sich rational mit der Situation auseinanderzusetzen, nicht in Panik zu verfallen, sich genau aus seriösen Quellen zu informieren und nicht jedem Gerücht zu glauben. Ein ruhiger und besonnener Umgang entspannt und hilft auch, gelassen zu reagieren. Und es ist wichtig, nicht sofort und immer nach einem Schuldigen zu suchen, der für alles verantwortlich gemacht werden kann. Auf die meisten von uns kommen Probleme zu, mit denen wir bisher nicht gerechnet haben. Solidarität ist hier von allen Seiten gefragt. Derzeit sitzen alle in einem Boot.

Michael Schulz hat keine Angst, macht sich aber Sorgen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was ist im Moment die Hauptaufgabe, mit der Sie sich beschäftigen?

Im Theater sind wir derzeit damit beschäftigt, den Regelbetrieb nach den Maßstäben der behördlichen Anweisungen aufrecht zu erhalten. Wir versuchen, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in ständigem Austausch die neuesten Entwicklungen für den Betrieb zu kommunizieren und abzustimmen. Unsere Mitarbeiter agieren sehr verantwortungsbewusst und vorsichtig. Aufgrund der Vorstellungsausfälle bin ich mit den Künstlerischen Abteilungen Dramaturgie, Disposition, Marketing und Musikalischer Leitung damit beschäftigt, den Spielbetrieb ab einer möglichen Öffnung des Hauses Ende April neu zu organisieren und strukturieren, mit dem Geschäftsführer, dem Personalleiter und der Marketingabteilung die Maßnahmen zu koordinieren und zu kommunizieren, Konzepte für die Online-Präsenz zu entwickeln und gleichzeitig die anstehenden Termine per E-Mail, Skype oder am Telefon zu erledigen, und natürlich jetzt schon die Spielzeit 2021/2022 vorzubereiten.

Worauf hoffen Sie?

Ich hoffe wirklich darauf, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger der Situation bewusst sind und alles, was sie selber dazu beitragen können unternehmen, um die Gesundheitslage überschaubar und beherrschbar zu halten. Jeder Einzelne muss Verantwortung übernehmen und nicht nur auf umfassende Anweisungen der Politik warten, also die eigene Verantwortung dorthin abzuwälzen. Die Alternative ist der Lockdown, den keiner haben möchte. Und so hoffe ich darauf, dass wir tatsächlich zeitnah zu einem normalen Leben zurückkehren können.

Welche Lektüre empfehlen Sie in diesen Tagen?

Auf jeden Fall werde ich mir das neue Buch von Ingo Schulze „Die rechtschaffenen Mörder“ vornehmen, „Der Meister und Margarita“ wieder lesen, um mich über den Wahnsinn der Welt zu amüsieren und „Mit Rechten reden“ von Leo, Steinbeis, Zorn, ein kluger und sehr gut zu lesender Leitfaden, der einen für die Monate nach Corona wappnen kann.