Am Ende der Woche Corona: Maskenpflicht ja, aber nicht in Schulen? Absurd!

Dier ersten Jugendlichen sind in die Gelsenkirchener Schulen zurückgekehrt. Eine Maskenpflicht gilt dort aber nicht. Noch nicht? Ein Kommentar

Die erste Woche mit Lockerungen ist um, die ersten Schüler gehen wieder zur Schule. In Gelsenkirchen hat dieser verhaltene Start recht gut funktioniert. In den Schulen selbst jedenfalls, doch beim Wiedersehen davor und auf dem Heimweg nicht immer. Ab Montag gilt landesweit Maskenpflicht in Geschäften und Bussen, aber nicht in Schulen. Viele Pädagogen wünschen sich das anders.

Auf dem Flur, in der Pause: Das Abstandsgebot ist im Eifer des Gefechts schnell vergessen. Selbst in der Klasse beim Aufstehen und Setzen kann es eng werden. Ab Montag bereits an den Berufskollegs, spätestens aber ab 4. Mai, wenn auch Schüler, die nicht vor Prüfungen stehen, schrittweise in die Lernstätten zurückkehren. Mancher Schulleiter hat bereits eine Maskenpflicht ausgerufen, sich aufs Hausrecht berufend. Die Lehrer stehen vor der Klasse, begleiten sie in der Pause. Sie sind genauso zu schützen wie Verkäufer und Busfahrer. Von den Kindern ganz zu schweigen.

Gelsenkirchener Regel entspricht Landesvorgaben

Gelsenkirchen hält sich an die Landesvorgaben zur Maskenpflicht. Dass die Stadt als Schulträger die Pflicht nicht ausweitet auf Schulen, mag damit zusammenhängen, dass nicht genügend Masken für alle Schüler vorhanden sind. Lehrern, Schülern und deren Familien ist zu wünschen, dass hier spätestens bis zur weiteren Öffnung der Schulen nachjustiert wird. Und sei es mit selbstgenähtem Mund-/Nasenschutz.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook