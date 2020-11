Gelsenkirchen/Herten-Westerholt. Der Knappenverein St. Barbara/Bergmannsglück hält die Tradition hoch, auch bei der Barbarfeier. In Coronazeiten ist die auch digital geplant.

In ihrem kleinen Museum an der Mühlpforte direkt neben dem Westerholter Schloss halten die Mitglieder des Knappenvereins St. Barbara/Bergmannsglück Westerholt 1993 die Tradition und Erinnerung an Pütt und Bergbau aufrecht. Das Haus ist Treffpunkt und Erinnerungsort zugleich. Dort formiert sich auch traditionell der Knappenzug zur Barbarafeier. Doch dieses Jahr ist alles anders.

Im Norden Gelsenkirchens brennt ein Licht für die Tradition

Am 4. Dezember gedenken die Bergleute traditionell ihrer Schutzheiligen. Vor Corona-Zeiten bedeutete das: Umzug mit zwei Kapellen aus Erle und Westerholt, dann ökumenischer Gottesdienst in St. Martinus, anschließend geselliger Ausklang im Gasthaus. „80 bis 100 Personen“, schätzt Vereinsmitglied und Ex-Steiger Herbert-Karl Dwors machten sich jeweils auf den Weg oder besuchten den Umzug. 2020 müssen die Knappen der Corona-Pandemie Tribut zollen. Ihren Aufmarsch streichen sie, auf die Barbarafeier wollen sie nicht verzichten – und die gehen die alten Kumpel ganz modern an, um ein Zeichen zu setzen.

Bastelanleitung für eine eine Vorlage mit Schlägel und Eisen

„Lasst uns trotz, oder auch gerade in dieser schwierigen Zeit unser Licht ins Fenster stellen, um der Welt zu zeigen, dass wir Bergleute noch da sind und unsere Jahrhunderte alte Tradition hochhalten“, postulieren die Knappen und liefern gleich auch erhellende Bastel-Lösungen: „Wer keine Grubenlampe zuhause hat, kann eine Vorlage mit Schlägel und Eisen auf unserer Webseite www.knappenverein-stbarbara.beepworld.de herunterladen, unser Symbol einfach ausschneiden und mit einer Kerze dahinter, am Barbaratag ans Fenster kleben.“

Analog wie digital sollen die Lichter übrigens am 4. Dezember brennen. Die Idee der Knappen: „Postet euer Licht unter dem #barbarafeierdigital und markiert uns auf Facebook@BergbaumuseumMuehlpforte, sodass wir sehen wo noch ein Licht für die Bergbautradition brennt.“