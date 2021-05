Corona: Jetzt werden auch diese Gelsenkirchener geimpft

Gelsenkirchen. Immer mehr Menschen können jetzt gegen das Corona-Virus geimpft werden. Ab sofort sind in Gelsenkirchen auch diese Personen an der Reihe.

Die Impfkampagne gegen Corona nimmt immer mehr an Fahrt auf: Jetzt hat die Stadt Gelsenkirchen den Kreis der Impfberechtigten weiter ausgeweitet. Ab sofort können alle Kontaktpersonen zu Menschen mit einem Pflegegrad 1, 2, 3, 4 oder 5, die nicht in einer Einrichtung leben, einen Impftermin buchen, teilte die Stadt mit.

Termine für eine Impfung können über das städtische Terminportal (www.gelsenkirchen.de/impftermine) gebucht werden, dort müssen Impfwillige ein entsprechendes Formular ausfüllen. Die Impfungen beginnen schon ab Mittwoch dieser Woche (5. Mai), im Impfzentrum in der Emscher-Lippe-Halle.

Gelsenkirchens Krisenstabsleiter erklärt das Vorgehen der Stadt

„Das ist eine gute Nachricht für einen besonderen Personenkreis“, freut sich Gelsenkirchens Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff. „Damit wird allen Berechtigten der Priorisierungsgruppe 2 nun ein Impfangebot gemacht werden können.“ Eigentlich sollten diese Personen vor allem von den Hausärzten geimpft werden. „Wir haben uns jedoch zu diesem ergänzenden Angebot im Impfzentrum entschlossen, damit schneller geimpft werden kann“, so Wolterhoff.

Er wies aber auch darauf hin, dass nicht alle Impfwilligen dieser Gruppe schon in der kommenden Woche einen Termin bekommen könnten – immerhin gehörten 20.000 Menschen in Gelsenkirchen zu dieser Gruppe. „Die uns vom Bund zur Verfügung gestellte Impfstoffmenge bleibt am Ende ja dieselbe“, so Wolterhoff. Aufgrund der Vielzahl der zu erwartenden Anträge könne es zudem in der Antragsbearbeitung einige Tage dauern.

Diese Personen kommen für die Impfung infrage

Diese Menschen betrifft die neue Regelung:

Kontaktpersonen einer nicht in einer Einrichtung lebenden pflegebedürftigen Person mit Pflegegrad 1 bis 5, oder mit einem Schwerbehindertenausweis Merkzeichen H, die 70 Jahre oder älter ist.

Kontaktpersonen einer nicht in einer Einrichtung lebenden pflegebedürftigen Person mit Pflegegrad 1 bis 5, oder mit einem Schwerbehindertenausweis Merkzeichen H mit einer oder mehreren der folgenden Erkrankungen: Trisomie 21 oder einer Conterganschädigung, Organtransplantation, Demenz, geistige Behinderung, schwere psychiatrische Erkrankung (insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression, behandlungsbedürftige Krebserkrankung, interstitielle Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder eine andere, ähnlich schwere chronische Lungenerkrankung, Muskeldystrophie oder vergleichbare neuromuskulären Erkrankungen, Diabetes mellitus mit Komplikationen, Leberzirrhose oder eine andere chronische Lebererkrankung, chronische Nierenerkrankung, Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 40), bestehendes und durch individuelle ärztlicher Beurteilung im Einzelfall bestehendes sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Corona-Infektion.

Weitere Informationen gibt es unter www.gelsenkirchen.de/de/Soziales/Gesundheit/Coronavirus/.

