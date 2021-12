Corona in Gelsenkirchens Kitas: Träger vor Herausforderungen

Rasant steigende Corona-Zahlen in den Kitas: Das Land will nun die Alltagshelfer reaktivieren. Das stellt den größten Gelsenkirchener Träger Gekita vor Herausforderungen.

Gelsenkirchen. NRW will die „Alltagshelfer“ für Kitas reaktivieren: Entscheidung des Landes stellt Gekita vor große Herausforderungen. So ist die Corona-Lage.

Dramatisch steigende Corona-Zahlen bei den Kita-Kindern: Laut einem Bericht des NRW-Familienministeriums haben sich die Infektionen in dieser Altersgruppe von Oktober bis November fast versechsfacht. Auch das Personal bleibt von der Welle nicht verschont. Nun will die Landesregierung als eine Gegen-Maßnahme das „Kita-Alltagshelfer-Programm“ wieder aufleben lassen. „Wir haben gefordert, es gar nicht erst zu beenden“, reagiert Holle Weiß, Leiterin von des städtischen Trägers Gekita auf die neuesten Nachrichten aus Düsseldorf.

Gelsenkirchen: Alltagshelfer-Programm in Kitas hätte nie beendet werden sollen

Zum Hintergrund: Das Programm war im Sommer 2020 aufgelegt worden, um eine Unterstützung und Entlastung der pädagogischen Kräfte, etwa bei der Umsetzung der Hygieneregeln, in den Kitas während der Pandemie zu gewährleisten. Ausgelaufen ist die Maßnahme zum Ende des Kindergartenjahres 2021, also zum 31. Juli. In diesem Zeitraum konnten in den städtischen Kitas 23 Kräfte befristet neu eingestellt werden, nur fünf der 76 Gekita-Einrichtungen seien unversorgt geblieben, so Weiß.

Im ersten Programmzeitraum vom 1. August bis zum 31. Dezember 2020 konnte die Wochenarbeitszeit bei den in den Kitas beschäftigten Hauswirtschaftskräften um 900 Stunden aufgestockt werden, im zweiten Programmzeitraum bis Ende Juli 2021 waren es 1254 Stunden.

Dass die Helfer jetzt und eigentlich schon seit Wochen fehlen, merken auch die Einrichtungen in dieser Stadt. Nun liegt das Aufkommen wieder allein bei den pädagogischen Fachkräften, die ohne Alltagshelfer mindestens das gleiche Pensum abzuarbeiten haben. „Es wäre einfacher gewesen, das Programm zu verlängern“, betont Weiß. „Nun müssen wir es erstmal wieder neue Leute einstellen.“ Die Nachrichten hätten sie gefreut, sie habe sich aber direkt die Frage gestellt: „Wie kriegen wir das hin?“

Die Corona-Lage in den Gekita-Einrichtungen selbst scheint mit Blick auf die Zahlen (noch) entspannt. Mit Stand 7. Dezember seien sechs Kinder und weitere sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, gibt Holle Weiß Auskunft.

Corona in Gelsenkirchener Kitas: Eltern testen wieder vermehrt ihre Kinder

Etwas ist der Gekita-Leiterin aber aufgefallen: Dass die Eltern jetzt wieder verstärkt die kostenlosen Schnelltests aus den Einrichtungen mitnehmen, um ihre Kinder Zuhause zu testen. „Die Nachfrage nach den Tests ist auch wieder gestiegen, sodass wir annehmen können, dass sie auch gemacht werden“, erklärt Weiß.

Nun fordern Experten und auch Eltern, flächendeckende PCR-Pooltests wie bei den Grundschülern einzuführen. Die Kritik dahinter: Die Selbsttestungen erfolgten im eigenen Zuhause „nicht sicher und konsequent genug“, so etwa Frank Johannes Hensel, Chef der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Die Landesregierung schließt das aber aus: „Aus Gründen der Logistik im ländlichen Raum und nicht ausreichender Laborkapazitäten“.

