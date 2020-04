Corona in Gelsenkirchen: Anno 1904 engagiert sich weiter

Der Fanclub Anno 1904 bietet auch in der Corona-Krise eine Sprechstunde für die Menschen in Schalke-Nord an (Archivbild).

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Auch während der Corona-Pandemie ist der Fanclub Anno 1904 für die Menschen in Gelsenkirchen-Schalke-Nord da. Weitere Angebote sind in Planung.

Der Verein Anno 1904 e.V. leidet wie viele unter den Folgen der Corona-Pandemie. Trotzdem engagieren sich die Aktiven auch in diesen Zeiten für die Menschen in Schalke-Nord: Montags bis freitags von 14-17 Uhr gibt es auch während der Krise eine Sprechstunde für Gehörlose und Schwerhörige im Vereinsheim an der Kurt-Schumacher-Straße 112.

Vorsitzender Manni Beck dankt dem Inklusionsbeauftragten und Schalke-Behindertenbetreuer Klaus-Dieter Seiffert für diese Möglichkeit. "Die Betroffenen haben besondere Probleme, an Informationen über die Corona-Krise zu kommen oder sich Unterstützung zu organisieren", erklärt er. Während der Sprechstunde können auch Atemschutzmasken erworben werden. Außerdem verkauft der Verein seit Montag, 20. April, in dieser Zeit die beliebten Anno-1904-Shirts und -Hoodies.

Ideen für die Zeit nach Corona

Auch die Ideenschmiede für die Zeit nach der Pandemie läuft auf Hochtouren: "Zunächst sind wir optimistisch, dass wir am 14. Juni mit Schutzauflagen das Nachbarschaftsfest Meilenstein 2020 in der Glückaufkampfbahn durchführen können“, so Manni Beck. Neben dem obligatorischen Fantreff an Spieltagen, der Gehörlosen-Selbsthilfegruppe und dem Inklusionsstammtisch ist ferner ein kontinuierliches Angebot für Anwohner in Planung. Vorschläge dazu nimmt der Verein per E-Mail entgegen: anno1904e.v@gmail.com.

