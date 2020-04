Corona: Im „Roten Salon“ wird wieder digital diskutiert

In der Kellerbar des Consol Theaters versammeln sich die Teilnehmer der Diskussionsrunde „Roter Salon“ normalerweise persönlich. In Zeiten der Corona-Pandemie läuft alles im Internet ab.

Gelsenkirchen-Bismarck. Consol-Theater lädt wieder zur Teilnahme an der digitalen Ausgabe des „Roten Salons“ ein. Zweite Auflage der Diskussionsrunde steigt am Mittwoch.

Nach der positiven Resonanz zum Auftakt vor 14 Tagen steigt am Mittwoch, 15. April, nun die zweite Auflage des neuen Formats „Roter Salon Digital“. Bei dieser virtuellen Diskussionsrunde versammeln sich wieder alle an Philosophie und Gesprächen interessierte Bürgerinnen und Bürger in einem Internet-Forum. Zu den Themen gehören, so die Macher des veranstaltenden Consol Theaters, auch die eingeschränkten Bürgerrechte in Zeiten der Corona-Pandemie.

„Beim ersten Mal haben sieben Teilnehmer aktiv mitdiskutiert. Etwa 30 weitere haben sich das im Internet live angeschaut – und die Rückmeldungen waren durchweg erfreulich“, berichtet Georg Kentrup, der Leiter des Consol Theaters in Bismarck. Die Fragestellung dieses Abends soll lauten: „Wie eingeschränkt sind unsere demokratischen Rechte in der Corona-Krise und wer legitimiert die aktuellen Entscheidungen?“ Los geht’s um 20.30 Uhr. Die Diskussion soll wieder etwa eine Stunde dauern.

Nur zuschauen oder aktiv mitdiskutieren beim „Roten Salon“

Wer an diesem Abend nur zuschauen möchte, der kann das auf der Plattform YouTube tun unter: https://www.youtube.com/user/ConsolTheater. Wer jedoch aktiv mitdiskutieren möchte, der muss sich über diesen Link einwählen: https://us02web.zoom.us/j/771187278?pwd=MTU0ZkhPZ3RHZDJWa0RHa0VHWjFDZz09.

„Zuletzt ist die Unzufriedenheit über die Einschränkungen in Teilen der Bevölkerung lauter geworden“, erläutert Kentrup, der gemeinsam mit Co-Moderator André Wülfing persönlich im Consol Theater sitzen und von dort aus die digitale Diskussion leiten wird. Dieser Unmut sei nicht verwunderlich, angesichts der Beschneidung der Grundrechte in der Versammlungs- und Reisefreiheit, der Gewerbefreiheit oder der Ausübung religiöser Praktiken. Die Diskussionsteilnehmer wollen Argumente austauschen, was in diesen Zeiten das richtige Vorgehen ist.

