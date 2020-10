Führende Virologen und Politiker – allen voran auch die Bundeskanzlerin – haben seit Wochen eindringlich davor gewarnt: Die zweite Corona-Welle bahnt sich an, hieß es unisono. Wie es aussieht, haben sie Recht behalten. Es sind bittere Rekordwerte: 6638 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag, am Freitag stieg die Zahl auf über 7300 Neuinfektionen. Nicht einmal im Frühjahr, als sich das Virus zum ersten Mal in Deutschland ausbreitete, wurden an einem Tag so viele neue Ansteckungen gemeldet.

Auch in Gelsenkirchen erreichte die Zahl der bekannten(!) aktiven Infektionen am Freitag (16.10.) einen neuen Höchstwert. Nach Angaben der Stadt sind 432 Gelsenkirchener aktuell an Corona erkrankt. Der wichtige Inzidenzwert (Infektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner) stieg auf 78,6. Am Montag noch lag der Wert bei 45,4. Daran wird deutlich wie schnell die Fallzahlen aktuell steigen. Insgesamt sind der Stadt bisher 1535 Gelsenkirchener bekannt, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde.

Stadt Gelsenkirchen kann Corona-Infektionswege nicht mehr immer rekonstruieren

Indes, das räumt Stadtsprecher Martin Schulmann am Freitag ein, wird es für die Gesundheitsbehörden immer schwieriger die Infektionswege nachzuvollziehen. Wie in vielen anderen Städten auch, kann das Gesundheitsamt in Gelsenkirchen nicht mehr jeden Fall rekonstruieren. Infizierte Personen zu isolieren, ehe sie weiter unbewussterweise andere Menschen anstecken, gelinge inzwischen seltener.

„Alle Fenster in Gelsenkirchener Schulen lassen sich öffnen“

Sichergestellt hingegen sei, dass in allen Gelsenkirchener Schulklassen die Fenster zum Durchlüften der Räume geöffnet werden können, berichtet Schulmann auf Nachfrage. Mitarbeiter der Stadt hätten alle Fenster überprüft, sollte es unerwartet doch irgendwo noch zu Problemen kommen, solle sich die Schule umgehend an die Stadt wenden, so Schulmann.

In einem neuen Dokument hat das Umweltbundesamt (UBA) am Donnerstag Empfehlungen für die Belüftung während des Schulunterrichts vorgelegt. Die Expertinnen und Experten des UBA entwickelten die Empfehlungen, um die Ansteckungsrisiken im Schulbetrieb zu minimieren.

Neben warmer Kleidung im Klassenzimmer empfehlen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dreimal pro Stunde stoßzulüften – also alle Fenster für drei bis fünf Minuten weit zu öffnen. So soll sichergestellt werden, dass die Luft im Raum regelmäßig durch Frischluft von außen ausgetauscht wird.

Nur die Tür des Klassenzimmers zu öffnen, um einen Luftaustausch zu den Schulfluren zu ermöglichen, reiche laut Umweltbundesamt nicht aus. Denn dann könnten sich virushaltige Schwebeteilchen (Aerosole) von einem Raum über dem Flur in andere Klassenräume verbreiten.

Langfristig spricht sich das Umweltbundesamt dafür aus, dass alle Schulen, aber auch Kultureinrichtungen mit Wärmetauschanlagen ausgestattet werden sollten. Bei solchen Lüftungsanlagen wird Frischluft von außen angesaugt und gleichzeitig durch die nach außen strömende Abluft erwärmt.

