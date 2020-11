Corona: „Handstreich gegen Kultur“ macht Intendanten wütend

Gelsenkirchen/Bochum/Oberhausen. Wut und Frust bei vier Revier-Intendanten über zweiten Corona-Lockdown: So reagieren das MiR, die Theater in Bochum und Oberhausen und die NPW.

Drei Häuser und ihre Intendanten eint der Frust und die Enttäuschung in der neuerlich verordneten Corona-Zwangspause: Das Schauspielhaus Bochum, das Theater Oberhausen, das Musiktheater im Revier (MiR) und die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) richten sich mit einem offenen Brief an ihr Publikum – Adressaten sind natürlich auch Politik und Behörden.

„Kulturräume in einem Handstreich zum zweiten Mal geschlossen“

Johan Simons, Intendant des Bochumer Schauspielhauses. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Es macht uns ratlos und wütend, tatenlos zusehen zu müssen, wie die Kulturräume in einem Handstreich ohne hinzusehen, ohne gehört zu werden und ohne parlamentarisches Mandat trotz aller erfolgreichen Anstrengungen zum zweiten Mal geschlossen wurden.“

Den Kultur- und Theaterschaffenden fehle inzwischen das Verständnis für den Entzug des „Lebensmittels“ Theater für die Gesellschaft, der Streichung kultureller Teilhabe und „der bloßen Degradierung des Theaters auf verzichtbare Publikumsbespaßung, der gleichzeitigen Nennung mit Bordellen in einem Atemzug“, erklären Intendant Johan Simons für das Haus in Bochum, Generalintendant Michael Schulz und Generalmusikdirektor Rasmus Baumann für MiR und NPW sowie Florian Fiedler, Intendant in Oberhausen.

Mit dabei: Gelsenkirchener Musiktheater und Neue Philharmonie Westfalen

Der Intendant des Theaters Oberhausen, Florian Fiedler. Foto: Volker Hartmann

Die Intendanten hätten sich „politischen Gestaltungswillen gewünscht, welcher der zunehmenden Vereinsamung alles entgegen setzt, was entgegenzusetzen ist: einen wichtigen Ort der Lebendigkeit.“ Natürlich, heißt es in dem offenen Brief, „werden wir mit all unseren Möglichkeiten und Kräften auch im Lockdown an Teilhabe für Kunst und Kultur arbeiten und Angebote schaffen. Allerdings stellt die Online-Präsenz keine Alternative zum analogen Erleben von Vorstellungen und Miteinander dar.“

„Von den Theatern im Ruhrgebiet geht keine Gefahr aus“

Sorgfältig ausgeführte Hygiene- und Abstandskonzepte wurden in den Kulturbetrieben umgesetzt, 100 prozentige Nachverfolgbarkeit aller Kontakte realisiert, stellen die Intendanten fest. All das habe dazu beigetragen, „dass von den Theatern im Ruhrgebiet keine Gefahr“ ausginge.

Generalmusikdirektor Rasmus Baumann unterzeichnete den offenen Brief für die Neue Philharmonie Westfalen. Foto: Marcel Kusch

Umso größer scheint nun die Enttäuschung, dass all das nicht vor einer weiteren Schließung der Betriebe geschützt hat. Resignation ist dennoch keine Alternative: „Wir alle arbeiten weiter und bereiten alles vor, um im Dezember wieder für Sie zu spielen!“, kündigen Schulz, Baumann, Simons und Fiedler an.