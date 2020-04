Corona: Gelsenkirchens OB will Pflicht für Mund-/Nasenschutz

Gelsenkirchen. Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski fordert, das Tragen von Mund- und Nasenschutz landesweit zur Pflicht zu machen.

Oberbürgermeister Frank Baranowski unterstützt die Forderungen von Amtskollegen nach einer verbindlichen landesweiten Regelung zum verpflichtenden Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in bestimmten Situationen. Münster und Dorsten haben solche Regelungen bereits eingeführt. „Eine solche Regelung sollte unbedingt landesweit gültig sein. Die Akzeptanz in der Bevölkerung kann besonders im Ruhrgebiet, wo Stadtgrenzen kaum erkennbar sind, nicht erreicht werden, wenn sich Regeln von Stadt zu Stadt ändern“, so der OB.

Absprachen mit Nachbarkommunen

Sollte sich die Landesregierung nicht zu einer landes-einheitlichen Regelung entschließen, erwägt Baranowski alternativ, in Abstimmung mit den Nachbarkommunen gemeinsame Regelungen zu erlassen. „Natürlich muss man immer wieder darauf hinweisen, dass das Allerwichtigste ist, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Nur in Situationen, in denen diese Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden können, wie zum Beispiel in Bussen und Bahnen, kann eine verpflichtende Mund-Nasen-Bedeckung ein zusätzlicher Schutz sein“, so Baranowski.