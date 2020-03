Corona: Gelsenkirchenerin näht gegen Mundschutz-Knappheit

Gelsenkirchen-Heßler. Ihre „Näheule“ ist zu, Kurse finden nicht statt: Jetzt näht Andrea Fargnoli einen Mundschutz nach dem anderen. Ihr Beitrag im Kampf gegen Corona.

In den letzten Wochen hat sich einiges bei Andrea Fargnoli geändert. „Ich habe einen wahnsinnigen Ansturm erlebt. Über 8000 Leute besuchten meine Facebook-Seite und eine Vielzahl an Anfragen gingen bei mir ein“, sagt die 52-Jährige.

Normalerweise betreibt sie als „Näheule“ ein kleines Geschäft am Fersenbruch 17 in Heßler. Neben den Produkten zum Verkauf bietet sie dort auf 30 Quadratmetern regelmäßig Nähkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Doch aktuell sieht alles anders aus. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen durch das Coronavirus musste sie ihren kleinen Laden schließen, die Kurse konnte sie nicht weiterführen.

Mundschutz selbstgemacht: Andrea Fargnoli aus Gelsenkirchen näht und näht

Aber sie kam auf eine andere Idee: In den Nachrichten erfuhr sie, dass Schutzbekleidung überall entweder in zu geringen Mengen oder überhaupt nicht verfügbar sind.

Anstatt Kinderbekleidung, Taschen, Geburtsgeschenke, Kinderwagendecken oder Hochzeitskissen näht sie aktuell Mundschutze aus Baumwollstoff. Zuschneiden, verketteln, ein Gummiband befestigen und einen Draht einlassen sind einige der Arbeitsschritte, die für die Fertigung getätigt werden müssen.

Auftraggeber kommen aus Gelsenkirchen, Recklinghausen, Haltern und Moers

Derzeit rattert ihre Nähmaschine fast ununterbrochen. „Ich musste mir sogar eine Helferin holen, die mit mir näht. Alleine kann ich das alles gar nicht bewältigen.“ Aktuell arbeitet sie Aufträge für über 500 Masken ab, die neben einigen Privatpersonen auch von Pflegeheimen, Ärzten oder Ergotherapeuten in Auftrag gegeben wurden. Ihre Auftraggeber kommen mittlerweile nicht mehr nur aus Gelsenkirchen, sondern auch aus Recklinghausen, Haltern oder Moers. Bedarf ist fast überall.

Auch wenn Andrea Fargnoli, die in der Feldmark lebt, selbst keine Expertin ist, was die Schutzmasken angeht, hat sie sich informiert: „Mir wurde gesagt, die Masken sind lediglich ein geringer Schutz, aber sie vermeiden Tröpfcheninfektion und halten dadurch die Viren fern, wenn Leute husten oder niesen. Auch als Rücksichtsmaßnahme für die Mitmenschen ist es sinnvoll, eine Maske zu tragen“, sagt die 52-Jährige, die schon seit 16 Jahren näht und vor über sieben Jahren ihren Laden eröffnete. Damals machte sich die Mutter von vier Kindern selbstständig, da sie ihre Außendienststelle verloren hatte. Mittlerweile ist das Gewerbe zu einer Halbtagsstelle geworden, da sie bei einer Krankenkasse wieder einen Vollzeitjob gefunden hat.

Noch hat Andrea Fargnoli genug Vorrat an Materialien

Gelsenkirchen Nähkurse für 60 Euro Wer sich die Arbeiten von ansehen möchte, findet Informationen und einige Fotos auf Facebook unter www.facebook.com/Andrea.Fargnoli.Naeheule/ In ihrem kleinen Laden in Heßler kann an fünf Nähmaschinen gearbeitet werden. Bei ihren Nähkursen nimmt sie 60 Euro für einen zwölfstündigen Workshop. Die Kurse finden normalerweise von montags bis donnerstags zwischen 18 und 21 Uhr statt. Auch bietet Andrea Fargnoli Nähkurse für Kinder an und veranstaltet Kindergeburtstage.

Einige ihrer Auftraggeber bevorzugen einfarbigen Stoff für die Mund- und Nasenbedeckung. „Ein Pflegedienst hat zum Beispiel 100 rote Masken bestellt. Manche Farben gibt es aktuell kaum noch. Blauer Baumwollstoff ist so gut wie gar nicht mehr erhältlich“, so die Gelsenkirchenerin. Manch einer bevorzugt auch bunt bedruckte Stoffe. „Lustige Motive kommen da gut an, wo mit Kindern gearbeitet wird.“ Dadurch, dass Andrea Fargnoli die Nähkurse derzeit wegbrechen, hat sie aktuell noch genügend Vorrat an Materialien. Unmengen an Gummiband würde sie zudem aktuell verbrauchen.

Auf Facebook erreichten sie nach eigener Aussage zu 98 Prozent positive Nachrichten. Viele äußerten Lob. Manch einer beschwerte sich jedoch, dass sie die Masken gegen Bezahlung rausgibt. Sechs Euro kostet ein Mundschutz. Bei größeren Abnahmen geht sie mit dem Preis nach unten. „Ich will keinen Profit daraus schlagen, aber kostenlos geht das nicht, ich muss die Materialien bezahlen, die Ladenmiete und den Strom und zeitgleich ist meine Existenz ebenfalls bedroht.“